Bad Säckingen Ex-OB Albers: Spital-Beschlüsse zu missverständlich

Die Besorgnis der Menschen über die Zukunft des Spitals Bad Säckingen sind in erster Linie auf ein falsches Verständnis des Kreistagsbeschlusses zurückzuführen. Diese Ansicht vertritt Martin Albers (CDU). Die Mehrheit des Kreistags sei seiner Ansicht nach der gleichen Auffassung.

Bad Säckingen (msb) "Die medizinische Versorgung ist im Kreis WT nicht sichergestellt!" Zu diesem Schluss kam Leserin Carolin Welsch in ihrem Leserbrief am Samstag. Vor allem macht sie die Kreis-CDU für die aktuelle Misere verantwortlich. Der Chef der CDU-Kreistagsfraktion und frühere OB von Waldshut-Tiengen, Martin Albers, macht ein falsches Verständnis des Kreistagsbeschlusses von 2015 für diese Sichtweise verantwortlich. So habe der Kreistag keineswegs beschlossen, "das Krankenhaus in Bad Säckingen als Krankenhaus der Grund und Regelversorgung zu erhalten", wie viele Autoren von Leserbriefen annehmen, betont Albers. Im Übrigen werde auch Landrat Martin Kistler "nicht müde darzulegen, dass der Kreistag beschlossen hat beide Kliniken als "ein Spital in zwei Häusern" fortzuführen". Im Klartext bedeute das, dass Unfall- und Viszeralchirurgie nach Waldshut verlegt würden. Ob der Beschluss auch eine 24-Stunden-Notfallversorgung umfasse, ein Zentrallabor, eine Zentralsterilisation, eine Notfallambulanz – all dies werde seither engagiert diskutiert: "Aber unter den allermeisten Kreisräten quer durch alle Parteien besteht Einigkeit, dass Säckingen nur als Teil eines Spitals fortbesteht und nicht als eigenständiges Haus der Grund- und Regelversorgung", sagt Martin Albers in seiner Erwiderung auf den Leserbrief. Er gehe davon aus, dass dies in der öffentlichen Kreistagssitzung am Mittwoch, 15. Februar, deutlich werde. Außerdem hoffe er gemeinsam mit seinen Ratskollegen, dass "die strittigen Themen Notfallversorgung und Notfallambulanz bald von der Geschäftsleitung so aufgearbeitet sind, dass wir über sie abstimmen können".