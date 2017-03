Bad Säckingen Ex-Innenmister Gall soll dem Hochrhein in Stuttgart Gehör verschaffen

Örtliche Kommunalpolitiker sprechen in Bad Säckingen mit Reinhold Gall und geben ihm einen Sack voller Sorgen mit auf die Rückfahrt in die Landeshauptstadt.

Von seinem Besuch in Bad Säckingen wird Reinhold Gall einiges nach Stuttgart mitnehmen. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion und ehemalige baden-württembergische Innenminister war auf Einladung des Bad Säckinger SPD-Stadtrates Hidir Gürakar am Dienstagabend an den Hochrhein gekommen. Nach einem nicht ganz zweistündigen Austausch hatte Gall zahlreiche Sorgen örtlicher Kommunalpolitiker im Gepäck: Kinderbetreuung, Wohnungsnot, Gesundheitsversorgung, Schule und Bildung.

Es sind dies Themen, die Kommunalpolitiker vor Ort bewegen. Die Besucher der Diskussionsrunde kamen vornehmlich aus der SPD-Ecke, die meisten sind Mandatsträger in Gemeinden und Kreistagen oder Bürgermeister. Sie alle drückt der Schuh an ähnlicher Stelle. Beispiel Wohnungsnot: Das Land Baden-Württemberg brauche 50.000 bezahlbare Wohnungen, so Gall, was die Landesregierung zur Verfügung stellt, reiche jedoch nicht. Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl fügte hinzu: „Und uns fehlen vor allem Flächen“. Ohne Bauland könne auch Wohnbauförderung nichts bewirken. Guhl zielte dabei auf die restriktive Haltung übergeordneter Behörden bei der Ausweisung von Bauland an. Der frühere Landtagsabgeordnete Alfred Winkler hieb in dieselbe Kerbe: Das Landesentwicklungsprogramm müsse an die Realitäten vor Ort angepasst werden. Das Regierungspräsidium streiche die Wünsche der Gemeinden nach neuem Bauland rigoros zusammen. Dabei verzeichne der Hochrhein Bevölkerungswachstum. Reinhold Gall gab diesen Argumenten Recht. Erschließungshemmnisse müssten – zumindest zeitweise – abgebaut werden, „dann muss halt mal der Mensch vor der Eidechse kommen,“ so Gall.

Kinderbetreuung ist ein Thema, das den Sozialdemokraten traditionell unter den Nägeln brennt. Im Grundsatz steht die Sozialdemokratie für kostenfreie Kinderbetreuung, freilich ist gerade den kommunalpolitischen Praktikern an der Basis klar, dass dafür das Geld fehlt, wie die Wehrer SPD-Stadträtin Karin Gallmann anmerkte. Dennoch: Die SPD habe während der grün-roten Regierung wichtige finanzielle Entlastungen gerade in diesem Bereich durchgesetzt, erinnerte Hidir Gürakar. Neben der Landesförderung beim Bau von Kindergärten hatte die Landesregierung 2014 auch die Kostenübernahme für die Betriebskosten von Kindergärten auf 68 Prozent angehoben. Dadurch fließt mehr Geld in jede Gemeindekasse.

Guhl sprach zudem das Problem der Schulbauförderung an. Kinderbetreuung ende nicht mit dem Grundschulalter, im Gegenteil steige der Bedarf an Ganztagsschulplätze in Bad Säckingen enorm an, sagte Guhl. Hier sieht er erheblichen Handlungsbedarf, und es gebe Investitionsstau auch in Bad Säckingen. Verschärfend komme hinzu, so Guhl, dass Förderung und Zuweisungen oft von der Bevölkerungszahl abhängen. Dabei lägen die städtischen Zahlen um 800 über denen der letzten Volkszählung. "Und unsere Zahlen sich echter", ist sich Guhl sicher. Gall versprach auch das mitzunehmen.