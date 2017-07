Bad Säckingen Ex-Freund greift ehemalige Freundin an

Der 20-Jährige packte seine Ex-Freundin und zog ihr an den Haaren. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nun Zeugen.

Zu einem Übergriff auf eine junge Frau kam es am Montagnachmittag beim Bahnhof. Kurz vor 17 Uhr ließ sich laut Polizei eine junge Frau auf ein Treffen mit ihrem Ex-Freund ein, obwohl gegen ihn ein Annäherungsverbot besteht. Der Frieden währte nur kurze Zeit und mündete in eine körperliche Attacke. Dabei soll der 20-Jährige seine ehemalige Freundin gepackt, an den Haaren gezogen und ihr die Handtasche und das Handy abgenommen haben. Das Opfer konnte sich befreien und entfernte sich in Richtung Stadtbücherei, wurde jedoch von ihrem Peiniger verfolgt. Augenzeugen alarmierten die Polizei, die beide Personen unterhalb der evangelischen Kirche auf dem Rheinuferweg antraf. Der vollbärtige Mann wurde vorläufig festgenommen und durchsucht. Dabei fanden die Beamten Betäubungsmittel. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und anderer Delikte und bittet Zeugen, die den Übergriff gesehen haben sich beim Polizeirevier zu melden. Telefon: 07761-9340.