Bei der Eucharistiefeier zu Ehren des Kirchenpatrons Hilarius von Poitiers haben sich die Erstkommunionkinder namentlich vorgestellt. Sie werden in ihrem Unterricht viel über die wahre Natur Jesu Christi erfahren und sich mit einer Frage auseinandersetzen, die vor rund 1650 Jahren auch den heiligen Hilarius beschäftigt hatte.

Hilarius (315-367) wuchs in einer heidnischen Familie auf und ließ sich im Alter von 30 Jahren taufen. Bereits fünf Jahre später wurde er zum Bischof von Poitiers gewählt. Er war das Vorbild für den heiligen Fridolin, der auf seinen Wanderungen zahlreiche Hilarius-Kirchen gründete und der Legende nach die Gebeine des Heiligen nach Säckingen brachte. Hilarius lebte in einer Zeit, in der die Christenheit in der Frage nach der Natur Jesu tief gespalten war: Zahlreiche Anhänger folgten Arius von Alexandrien, der die Lehre von der Dreieinigkeit leugnete und in Gott-Vater die einzige Gottheit sah und Jesus Christus demzufolge lediglich als einen (wenn auch herausragenden und inspirierten) Menschen betrachtete. Hilarius kämpfte entschieden gegen den Arianismus, dessen Anhänger im Konzil von Nicäa im Jahre 325 den Trinitariern unterlagen.

In seiner Predigt über das Johannes-Evangelium hob Dekan Peter Berg die Konsequenzen dieses Arianischen Streits für die heutige Zeit hervor: „Dass Jesus zugleich Mensch und Gottes Sohn ist, konnten sich damals viele nicht recht vorstellen, doch der heilige Hilarius sagte: Da ist nicht nur ein guter Mensch, sondern Gottes Sohn in die Welt gekommen.“ Christus schaue nicht aus einer erhabenen Position auf die Welt, sondern betrachte die Welt von ganz unten. Durch diese Identifikation mit den Ärmsten „beginnt Gott die Revolution der Welt, die in eine erste und eine dritte Klasse aufgeteilt ist“. Johannes provoziere die Christen daher noch heute und fordere sie auf, diese Welt zu ändern. Nach der Eucharistiefeier lud das Gemeindeteam die Besucher zu einem Apéro in den Pfarrsaal ein.