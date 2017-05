Bad Säckingen Erster Prozesstag zum Spitalplatz-Unfall: "Es wäre besser gewesen, wenn ich den Unfall nicht überlebt hätte"

Der Prozess wegen des Spitalplatz-Unfalls hat vor großem Medienaufgebot begonnen. Es ist eine durchaus emotionale Angelegenheit für alle Beteiligten.

Es sollte eigentlich ein gemütlicher Familienausflug zum Mittagessen werden – doch es endete in einer Tragödie, als ein damals 84-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug am Spitalplatz durch die Gartenwirtschaften zweier Lokale pflügte. Jetzt hat unter enormem medialen Aufgebot die juristische Aufarbeitung des Vorfalls begonnen. Der inzwischen 85 Jahre alte Mann muss sich wegen zweifacher fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in 27 Fällen verantworten. Der erste Verhandlungstag wurde von Fragen nach persönlichen Hintergründen des Angeklagten, aber auch Details zu Ermittlungen und Zeugenbeobachtungen dominiert.

Es war auch ein äußerst emotionaler Prozessauftakt für alle Beteiligten. "Mein Mandant steht zu der Verhandlung und lässt sich gerne fotografieren", erklärte Verteidiger Michael Engel vor Beginn. In der Verhandlung ließ der Mann hingegen zwei Erklärungen verlesen. Darin sprach er von Scham über das Geschehene, die nach wie vor beinahe unerträglich sei: "Es wäre besser gewesen, wenn ich den Unfall nicht überlebt hätte. Es ist wie ein Albtraum, aus dem ich nicht aufwache." Selbstmordgedanken hätten ihn lange beschäftigt. Letztlich habe er sich seiner Frau zuliebe aber zusammengerissen. Er habe sich aber auch dem Verfahren stellen wollen, denn das sei er den Opfern und deren Angehörigen schuldig.

Aber auch für die Hinterbliebenen der beiden Getöteten ist die Verhandlung ein Wechselbad der Gefühle. Ihnen geht es um Gerechtigkeit, das Suchen nach Wahrheit und den Beginn der Aufarbeitung des Verlusts und des Geschehens. Die schwere Zeit, so erklärten die Rechtsanwälte, sei für ihre Mandanten noch nicht vorbei.

Dass der Angeklagte vom Bremspedal abgerutscht und das Gaspedal seines Automatik-Autos mit voller Kraft betätigt hat, hat die verheerende Kette von Ereignissen am 7. Mai ausgelöst. So fasste Staatsanwältin Natalie Rünzi die Ermittlungsergebnisse zusammen. In der Folge habe das Auto rasant beschleunigt und einen Radfahrer aufgegabelt. Dieser wurde aber wieder von der Motorhaube und gegen die Wand eines Restaurants und eine dort sitzende Frau geschleudert. Die Frau war sofort tot, der Radfahrer starb Stunden später im Krankenhaus. Durch herumfliegende Trümmer oder direkten Kontakt mit dem Auto wurden etliche Passanten teils schwer verletzt. Das Geschehen wurde teils sogar von der Überwachungskamera eines Cafés festgehalten.

Doch was war der Grund dafür, dass der Fahrer so abrupt abbremsen wollte? Gemäß den Schilderungen des Angeklagten war der bei dem Unfall getötete Radfahrer unvermittelt links von seinem Auto aufgetaucht und schließlich ins Auto geprallt. Der Tritt aufs Gaspedal sei also eine Schockreaktion gewesen. Diese Darstellung wurde von der 37-jährigen Stief-Enkelin des Mannes unterstrichen, die ebenfalls angab, den Radler nicht gesehen zu haben, bis es buchstäblich krachte. Die Ehefrau des Angeklagten machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Es sei also zu prüfen, inwiefern den verstorbenen Radfahrer eine Mitschuld an dem Unfall treffe, weil dieser die auf dem Spitalplatz geltende Rechts-vor-links-Regel missachtet habe als er von der Volksbank her in die Metzgergasse einbiegen wollte und dabei dem Auto seines Mandanten in die Quere kam, argumentierte Verteidiger Michael Engel. Die Angehörigen des Radfahrers wollen dies so nicht stehen lassen: "Uns geht es darum, dass nicht einem Verstorbenen die Schuld zugeschoben werden soll", sagte Nebenkläger-Anwalt Christian Schürmann im Gespräch mit unserer Zeitung. De facto lässt sich bislang nicht einmal zweifelsfrei feststellen, wo sich die Kollision zwischen Auto und Fahrrad ereignet hat.

Eine ebenso bedeutsame Rolle spielt die körperliche Verfassung des Angeklagten. Laut Staatsanwaltschaft war er womöglich aufgrund altersbedingter Einschränkungen gar nicht in der Verfassung, ein Auto zu steuern. Wie der Ermittlungsleiter darstellte, sei der Mann zumindest bei einem Reaktionstest im Rahmen der medizinsch-psychologischen Untersuchung (MPU) einige Wochen später "völlig überfordert" gewesen. Darüber hinaus berichtete ein weiterer Polizist, der den Angeklagten am Unfallort betreut hat, von Atembeschwerden und Schwierigkeiten des Mannes, sich zu bewegen. Ein weiterer Zeuge gab an, der Angeklagte hätte geäußert, ihm sei schwarz vor Augen geworden. Die Enkelin wie auch der Angeklagte selbst wiesen derartige Vorhaltungen entschieden zurück. Allenfalls das Gehör habe beim Unfallzeitpunkt nicht mehr so mitgespielt.

85 Augenzeugen und Geschädigte wurden während der aufwendigen Ermittlungen vernommen. Doch es gibt gerade in Detailfragen erhebliche Abweichungen. Das wurde anhand der Berichte der Ermittlungsbeamten wie auch bei den vorgeladenen Zeugen deutlich. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die Geschwindigkeit der beteiligten Fahrräder, sondern auch bei der Frage, von wo der Fahrradfahrer überhaupt kam. Noch unbeantwortet ist darüber hinaus die Frage, warum die Airbags im Auto des Angeklagten nicht ausgelöst haben.

Der Prozess wird am Dienstag, 9. Mai, um 9 Uhr fortgesetzt. Das Urteil soll am Mittwoch, 10. Mai, gesprochen werden.



Senioren im Straßenverkehr



Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums in Stuttgart geht das Unfallrisiko für Autofahrer bis zum Alter von etwa 75 Jahren zurück, danach steigt es. Am häufigsten in Unfälle verwickelt sind junge Fahrer. Sind Verkehrsteilnehmer von 65 bis 75 Jahren an einem Unfall mit Toten und Verletzten beteiligt, sind sie in 60 Prozent der Fälle der Verursacher - mit einer weiteren Steigerung des Anteils in der Altersgruppe über 75 Jahre.



Nahezu jeder vierte im Straßenverkehr Getötete ist den Angaben zufolge im Seniorenalter. Aber: Ältere sterben überwiegend als Fußgänger, Radfahrer oder Beifahrer. Sie seien somit statistisch gesehen eher gefährdet als gefährlich. Das Land hat daher in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrswacht, dem Landesapothekerverband und der Polizei das Programm „Sicher fit unterwegs“ für Senioren entwickelt. Es informiert Senioren über altersgerechte Fahrzeuge, die Wirkungen von Medikamenten und richtiges Verhalten im Straßenverkehr. (dpa)