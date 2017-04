Bad Säckingen Eröffnet in Bad Säckingen: Schule für Ergotherapie

Die Einrichtung im Gebäude der Physiotherapie- und Massageschule im Schöpfebachtal nimmt Betrieb auf. 13 Schüler absolvieren dort ihre Ausbildung.

Bad Säckingen – Das Schöpfebachtal entwickelt sich zu einem Campus für Gesundheitsschulen. Mit der Eröffnung einer Berufsfachschule für Ergotherapie, hat der kaufmännische Geschäftsführer Günter Nufer angekündigt, in naher Zukunft auch eine Schule für Podologie und Arbeitserzieher unterzubringen. Bereits Anfang April hat die Schule ihren Lehrbetrieb im Gebäude der Physiotherapie- und Massageschule im Schöpfebachtal aufgenommen. Jetzt wurde sie im Beisein der neuen Schüler feierlich eröffnet. „Es ist ein interessanter, neuer Campus mit Synergien entstanden“, freute sich Nufer. Denn neben der Fachschule für Ergotherapie, wird im Oktober auch eine Schule für die Ausbildung zu Notfallsanitätern ihre Arbeit aufnehmen. Schon seit Jahren war das Interesse groß an der Einrichtung einer Schule für Ergotherapeuten. Mit der Medischule aus Worms wurde endlich ein Partner gefunden. Medischule betreibt bundesweit eine Vielzahl an Fachschulen im Gesundheitswesen wie Ergotherapie, Physiotherapie, Podologie oder Arbeitserzieher. Innerhalb weniger Wochen waren sich Nufer, die Physiotherapieschule und die Stadtverwaltung einig. Ende März wurde die staatliche Anerkennung ausgesprochen.

„Wir werden alles dafür tun, dass Sie eine exzellente Ausbildung bekommen, mit der sie alle beruflichen Chancen haben werden“, versprach Günter Nufer, den insgesamt 13 Schülern. Unterrichtet werden sie von insgesamt acht haupt- und nebenamtlichen Lehrkräften. Die Schulräume mit rund 350 Quadratmetern sind im Innovationszentrum im Schöpfebachtal in unmittelbarer Nähe der Physiotherapieschule eingerichtet worden. „Das Interesse von Kliniken und Praxen an einer Zusammenarbeit bei der Praktika ist groß“, bestätigte Nufer. Im dreijährigen Lehrgangsbetrieb werden künftig rund 60 Ergotherapeuten ausgebildet. Und der kaufmännische Geschäftsführer blickt bereits in die Zukunft: „Neben dem Beginn der Notfallsanitäterausbildung im Oktober des Jahres planen wir weiter an Schulen für Podologie und Arbeitserzieher“.

Zusammen mit den Schülern und Studenten für Physiotherapie und Massage, werden künftig rund 350 Nachwuchskräfte in Gesundheitsberufen im „Campus Schöpfebachtal“ ausgebildet. „In all diesen Berufsparten besteht großer Bedarf in den Gesundheitsbetrieben der Region, aber auch in der benachbarten Schweiz“, so Günter Nufer.

„Die Schulen sind nicht so voll wie sie sein müssten“, weiß auch Michael Klören“, Geschäftsführer der Medischulen aus Worms. „Darum brauchen wir mehr regionale Schulen“. Und auch Bürgermeister Alexander Guhl ist sich sicher: „Es geht um den Gesundheitsstandort Bad Säckingen“, sagt er und bedankte sich bei Günter Nufer: „Sie sind ein Tausendsassa wenn es um den Gesundheitsstandort Bad Säckingen geht“. Denn gerade auf der Gesundheit könne Bad Säckingen aufbauen: „Weil es hier Strukturen gibt“, so Guhl weiter. „Ich sehe eine positive Zukunft“.