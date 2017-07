Bad Säckingen Erneuter Brand eines Dixie-Klos

Polizei vermutet Brandstiftung

Am frühen Mittwochmorgen brannte im Stadtgebiet erneut ein Dixie-Klo. Kurz vor 4 Uhr meldete ein Anwohner der Neßlerstraße, dass dort auf einer Grünfläche mit Bäumen etwas brennen würde. Beim Eintreffen der Streife an der Örtlichkeit bestätigte sich der Sachverhalt. Es konnte am Straßenrand auf einer Grünfläche ein großer Brand mit starker Rauchentwicklung festgestellt werden. Sofort begannen die Beamten den Brand mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen zu löschen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte man erkennen, dass es sich um ein durch den Brand völlig zerstörtes Dixie-Klo handelte. Von diesem war nur noch ein geringer Rest geschmolzener Plastik übrig geblieben. Ebenfalls wurde ein Baum an der Brandstelle durch das Feuer beschädigt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen wurde der Brand endgültig gelöscht. Da von einer Brandstiftung ausgegangen wird, wurde eine Fahndung nach dem unbekannten Täter eingeleitet. Diese verlief jedoch ergebnislos.