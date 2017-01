Bad Säckingen Erlebnisführung in Bad Säckingen: Mit Wotan durch die Rauhnächte

Klaus Millmeier ist zusammen mit 36 Teilnehmern bei einer Erlebnisführung dem Phänomen der Rauhnächte auf die Spur gegangen.

Haben Sie in den letzten Tagen Wäsche gewaschen? Wenn nicht, hat das vielleicht traditionelle Gründe. Denn mit den sogenannten Rauhnächten, also den Nächten von Heiligabend bis zum Dreikönigstag, werden viele verschiedene Bräuche aus heidnischer Zeit verbunden, die die meisten heute allerdings nicht mehr kennen. Das hat sich für die 36 Teilnehmer der Erlebnisführung mit Klaus Millmeier vergangene Woche geändert. Auf einer Tour kreuz und quer durch Bad Säckingen erzählte der selbstständige Schauspieler und Gäste- und Naturführer seinen Teilnehmern von verblüffenden und interessanten Bräuchen rund um die Rauhnächte.

Dabei stellte er den germanischen Gott Wotan dar, der Legenden nach mit seinen 24 wilden Hunden – diese Rolle übernahmen die Teilnehmer – während der Rauhnächte mit gruseligen Gestalten im Gefolge eine wilde Jagd durch die Straßen anführte. „Die meisten Leute kennen die Brauchtümer der Rauhnächte gar nicht mehr“, erzählt Millmeier, der sich schon seit mehreren Jahrzehnten speziell für die Rauhnächte interessiert und viel darüber gelesen hat. Der Name dieser Nächte kommt übrigens nicht etwa vom rauen Wetter, sondern vom Wort „Ausräuchern“, da Bauern früher diese Zeit nutzten, um ihre Häuser und Ställe auszuräuchern und so vor bösen Geistern zu schützen. Doch nicht nur davon, sondern auch von Brauchtum über Gesundheit, Liebe und Partnersuche erfuhren die Teilnehmer. Bei einem Mitmachtheater konnten sie auch selbst aktiv werden.

Millmeier spielt die Erlebnisführung zu den Rauhnächten in vielen Städten in der Umgebung. Sie gehöre zu seinen Lieblingsführungen, erzählt er, „weil ich möchte, dass man das Brauchtum nicht vergisst“. Um herauszufinden, inwiefern es noch präsent ist, hat er mit vielen älteren Leuten geredet. Dass man in den Rauhnächten keine Wäsche waschen soll, werde dabei am meisten genannt. Manche Teilnehmer ließen sich von seiner Führung auch zum Nachahmen der Bräuche inspirieren, einer berichtete daraufhin von einem Lottogewinn. Wer seine Aussichten für das kommende Jahr aufbessern will, kann bis zum Dreikönigstag beispielsweise Besen binden und Heilkräuter verwenden. Auch dann, wenn man bereits Wäsche gewaschen hat.