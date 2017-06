Bad Säckingen Erika und Siegfried Hirtler feiern goldene Hochzeit

Ihre goldene Hochzeit feiern Erika und Siegfried Hirtler am Pfingstsamstag. Das Paar war in früheren Jahren bei mehreren Vereinen in der Region engagiert.

Erika und Siegfried Hirtler feiern am Pfingstsamstag das Fest der goldenen Hochzeit. Krankheitsbedingt verbringt Siegfried Hirtler seit nunmehr acht Jahren den Lebensabend im Seniorenheim Sonnhalde, während Erika Hirtler noch in der eigenen Wohnung lebt. Vielfach ist Erika Hirtler bei ihrem Mann anzutreffen, wobei öfter auch gemeinsam ein Lied gesungen wird.

In Freiburg erblickte Siegfried Hirtler 1943 das Licht der Welt. Nach dem Schulbesuch machte er bei der Bundesbahn eine Lehre als Jungwerker. Im mittleren Beamtendienst war er an den Dienststellen der Bundesbahn in Aha und in Freiburg eingesetzt. Nahezu alle Dienststellen in der Bad Säckinger Umgebung waren seine Arbeitsplätze, ehe er 1995 in Ruhestand ging.

Erika Hirtler kam 1944 ebenfalls in Freiburg auf die Welt. Dem Schulbesuch schloss sich eine kaufmännische Lehre an. Als Buchhalterin arbeitete sie anschließend und machte eine Weiterbildung zur Steuerbevollmächtigten. 1967 heiratete das Paar in Freiburg. 1969 zog das Jubelpaar in die Trompeterstadt. Erika Hirtler arbeitete bei der damaligen Firma Müller-Degler als Buchhalterin, 1971 legte sie die Prüfung zur Steuerbevollmächtigten ab und machte sich anschließend selbständig. Zwei Töchtern schenkte sie das Leben.

Einen großen Namen machte sich das Jubelpaar im Vereinsleben in der Region. Beide gehörten dem Schwarzwaldverein an und waren in der DLRG aktiv, wobei Erika Hirtler dort auch als Kassiererin und Schriftführerin fungierte. Noch heute ist sie immer noch Gruppenleiterin bei der Gruppe Hochrhii-Hotzenwald bei der Muettersprochgsellschaft. Siegfried Hirtler war im Rippolinger Liederkranz Sänger, spielte im Zitherclub in Maulburg und blies im Musikverein Harpolingen Klarinette und Saxophon. Aktiv ist Erika Hirtler zudem immer noch im Kulturkreis der Senioren in Bad Säckingen.