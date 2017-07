Bad Säckingen Erika Breiling ist neue Leiterin der Rudolf-Eberle-Schule

Die bisherige stellvertretende Schulleiterin Erika Breiling tritt die Nachfolge von Hans-Peter Hess an. Bei der feierlichen Verabschiedung des Oberstudiendirektors in den Ruhestand wurde sie offiziell in das Amt bestellt.

Erika Breiling, bisherige stellvertretende Schulleiterin der Rudolf-Eberle-Schule, Kaufmännische Schulen in Bad Säckingen, wurde am Mittwoch während der feierlichen Verabschiedung des Schulleiters Hans-Peter Hess offiziell zur neuen Schulleiterin bestellt. Martin Müller, Regierungsschuldirektor Regierungspräsidium Freiburg, überreichte Erika Breiling die Urkunde.

Martin Müller freute sich, dass die Übergabe der Schulleitung nahtlos funktionierte. Vom Lebenslauf Erika Breilings zeigte er sich „beeindruckt.“ Nach der Mittleren Reife absolvierte die gebürtige Freiburgerin eine Lehre zur Industriekauffrau bei den Stadtwerken Freiburg. Nach der Heirat zog sie nach München, arbeitete bei der dortigen Thüringer Gas AG, bekam drei Kinder.

Ihre Hochschulreife erlangte sie an der Abendschule (Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung) in Aurich. Martin Müller bezeichnete Erika Breiling als „lebendes Beispiel“ dafür, was über die Beruflichen Schulen alles möglich sei. Von 1998 bis 2003 studierte sie an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg Wirtschaftswissenschaften mit Wahlpflichtfach Politik/Sozialwissenschaften.

Dass Erika Breiling dies alles nach der Erziehungszeit ihrer Kinder bewerkstelligt hatte, „beeindruckte“ Martin Müller sehr. Mit ihrem ersten Staatsexamen als Diplom-Handelslehrerin startete Breiling ihren Vorbereitungsdienst bei den Berufsbildenden Schulen 1 in Aurich/Niedersachsen. Im November 2005 kam sie schließlich an die Rudolf-Eberle-Schule, wo sie vielfältige Aufgaben wahrnahm, als Lehrerin die Fächer BWL, Geschichte und Gemeinschaftskunde unterrichtete.

Im Jahr 2015 wurde sie zur stellvertretenden Schulleiterin ernannt, und am vorgestrigen Mittwoch zur Schulleiterin bestellt. „Eine steile Karriere an der Schule, die in jeglicher Hinsicht von Ihrer Qualität zeugt“, sagte Regierungsschuldirektor Müller. Sie würde künftig in einem ihr bekannten Terrain agieren, allerdings in veränderten Rollen, so Müller über die neue Aufgabe Breilings. Erika Breiling habe darin jedoch „keine Stolpersteine gesehen, sondern Chancen.“ Müller wünschte Erika Breiling „ein gutes Händchen“ als Schulleiterin.

Auch der ehemalige Schulleiter der Kaufmännischen Schulen, Hans-Peter Hess, zeigte sich überzeugt von Erika Breiling als Nachfolgerin im Amt: „Die Rudolf-Eberle-Schule ist eine besondere Schule mit einer guten Arbeitsatmosphäre. Ich übergebe Ihnen die Schule gerne, denn sie werden sie auf einem guten Kurs steuern.“ Landrat Martin Kistler freute sich auf „die konstruktive Zusammenarbeit mit der neuen Schulleiterin der Beruflichen Schulen in Bad Säckingen“ und wünschte ihr für die neue Aufgabe Kraft und Erfolg.



Zur Person

Erika Breiling, 55, geboren in Freiburg, ist verheiratet, Mutter dreier Kinder. Nach der Mittleren Reife machte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei den Freiburger Stadtwerken, arbeitete nach ihrer Heirat in München bei der Thüringer Gas AG. Erlangung der Hochschulreife an der Fachoberschule "Wirtschaft und Verwaltung" in Aurich, 1998 bis 2003 Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Wahlpflichtfach Politik/Sozialwissenschaften in Oldenburg, Vorbereitungsdienst bei den Berufsbildenden Schulen 1 in Aurich/Niedersachsen mit dem ersten Staatsexamen als Diplom-Handelslehrerin. Seit November 2005 unterrichtet sie an der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen, 2015 wurde sie stellvertretende Schulleiterin, am 26. Juli wurde sie zur Schulleiterin der Rudolf-Eberle-Schule bestellt.