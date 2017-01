Bad Säckingen Erheblicher Sachschaden durch Glätteunfälle

Durch Glätte überschlugen sich auf der Eggbergstrecke gleich zwei Fahrzeuge

Am Donnerstagmorgen ereigneten sich gleich zwei Glätteunfälle auf der Eggbergstrecke. Laut Polizeiangaben kam gegen 06.45 Uhr ein 36 Jahre alter Mann, der mit seinem Renault in Richtung Egg unterwegs war, nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Gegen 10.15 Uhr kam ein 72 Jahre alter Fahrer ungefähr einen Kilometer vor dem Eggbergbecken in einer starken Rechtskurve nach rechts von der Straße ab und kippte an der Böschung um. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Bei dem Unfall waren kleinere Mengen von Betriebsstoffen ausgelaufen, die von der Straßenmeisterei abgestreut werden mussten.