Bad Säckingen Erfolgreich: Radlerfreunde Bad Säckingen beim Stadtradeln

Wallbach – Eine spitzen Leistung: Genau 1,57 Mal umrundeten die Bad Säckinger Stadtradler innerhalb von drei Wochen den Äquator. Die Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern wurden beim Radlerbrunch im Rahmen des Wallbacher Dorffestes am Samstag ausgezeichnet. Rund 150 Radler waren der Einladung des Radsportvereins Wallbach und der Ortsverwaltung zum Radler Brunch und Prämierung der Radlerteams gefolgt.

Insgesam 62 837 Kilometer erradelten 31 Teams mit insgesamt 287 Radlern bei der ersten Teilnahme der Stadt Bad Säckingen an der bundesweiten, vom Klima-Bündnis initiierten Kampagne Stadtradeln.

Damit belegten sie gleich beim ersten Anlauf Platz 21 in Baden-Württemberg, wie Moderator Philipp Morio (Ansprechpartner Radkultur) erklärte. In der Aktion, einer Initiative der Radkultur Baden-Württemberg, ging es darum, innerhalb von drei Wochen beruflich wie privat so viele Radkilometer wie möglich zurückzulegen und für das eigene Team zu sammeln.

Die „Radlerfreunde Bad Säckingen mit Teamchef Rolf F. Maier wurden gleich doppelt ausgezeichnet: Als radaktivstes Team (die meisten Kilometer pro Mitglied: 537,6/Person) und als Radteam mit dem besten Gesamtergebnis (die meisten Kilometer insgesamt: 11 290). Für diese „tolle Teamleistung“ wurden sie mit dem Pokal belohnt. Platz zwei belegten die „Stein-Pendler unter Teamchef Gerd Bühler mit 339,6 Kilometer pro Mitglied. Als aktivstes Schulteam wurde das „Fairtrade- und Schul-Team“ des Scheffel Gymnasiums Bad Säckingen unter Teamchefin Hedwig Kubina mit 246,6 Kilometern pro Mitglied ausgezeichnet.

Ortschaftsrätin Karina Weiß, in ihrer Funktion als Stellvertreterin des Ortsvorstehers Fred Thelen und Ralf Däubler, Umweltbeauftragter der Stadt Bad Säckingen, nahmen die Auszeichnungen vor. „Ein beeindruckendes Ergebnis und ein deutliches Bekenntnis der Fahrradbegeisterung in der Rad-Stadt Bad Säckingen“ zeigten sie beeindruckt.