Bad Säckingen/Näfels Erdbeben mit Stärke 4,6 in der Schweiz: Keine Schäden in Näfels und am Hochrhein

Erdbeben mit Stärke 4,6 in der Schweiz: Keine Schäden in Näfels und am Hochrhein

Das Erdbeben in der Zentralschweiz am Montagabend hat zwar für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Nennenswerte Schäden sind allerdings nicht entstanden – auch nicht in Bad Säckingens Partnerstadt Näfels.

Bad Säckingen/Näfels – Mit einer Stärke von 4,6 auf der Richterskala hat ein Erdbeben am späten Montagabend die Schweiz erschüttert. Es sei das stärkste Beben seit mehreren Jahren gewesen, heißt es seitens des Schweizer Erdbebendienstes. Darüber hinaus wurden mehr als 30 Nachbeben bis Dienstagnachmittag registriert. Das Hauptbeben war derweil so stark, dass es bis nach Südbaden und in den Raum Freiburg ausgestrahlt habe.

Das Epizentrum befand sich demnach im Grenzbereich der Kantone Uri, Schwyz und Glarus und somit nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt von Bad Säckingens Partnerstadt Näfels. Doch Martin Laupper-Müller, Gemeindepräsident von Glarus Nord, zu der auch Näfels seit einigen Jahren gehört, gibt Entwarnung: "Bei uns und auch in der Umgebung sind keine nennenswerten Schäden entstanden", erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Insbesondere die Gebäude seien heil geblieben.

Es sei allerdings ein Beben gewesen, das man gespürt habe: "Es hat ziemlich gepoltert und gerade im Hinterland dürfte es die Leute ziemlich aufgeschreckt und aus den Häusern getrieben haben", so Laupper-Müller weiter. Auch die zahlreichen Nachbeben im Lauf der Nacht, die teilweise noch eine Stärke von 2,8 auf der Richterskala aufwiesen, hätten sicherlich für Verunsicherung gesorgt. Immerhin befänden sich im Umkreis eine Reihe von Stauseen. Doch bei Tageslicht betrachtet hätten keine Schäden festgestellt werden können.

Dass sich das Beben in rund 5000 Metern Tiefe abgespielt habe, habe nach Ansicht von Gemeindepräsident Laupper-Müller sicherlich dazu beigetragen, dass die Wirkung nicht allzu gravierend gewesen sei: "In der Gesamtschau war es sicher eines der bedeutenderen Beben, die wir in der Schweiz in den letzten Jahren erlebt haben. Aber es ist alles ziemlich glimpflich verlaufen."

Trotz allem stieß das Beben auf große Aufmerksamkeit. Der Schweizer Erdbebendienst registrierte während der Nacht auf Dienstag 5000 Anrufe aus einem Umkreis von 200 Kilometern zum Epizentrum. Der Andrang auf die Internetpräsenz war mit bis zu 500000 Aufrufen pro Minute so gewaltig, dass sie in die Knie ging und die ersten 40 Minuten nach dem Erdbeben nicht mehr verfügbar war, berichten Schweizer Medien. Die Anzahl von Schadensmeldungen bewegte sich allerdings in der gesamten Schweiz auf einem sehr überschaubaren Niveau.

Zu spüren war das Beben auch im Süden Deutschlands, vor allem in der Bodenseeregion, aber auch entlang des Hochrheins. "Das Ereignis wurde durchaus wahrgenommen", bestätigt Polizeisprecher Paul Wißler. Allerdings habe es weder Anrufe besorgter Bürger noch Schadensmeldungen infolge des Bebens gegeben.