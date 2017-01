Bad Säckingen Entschleunigung

Muss der Weihnachtsbaum tatsächlich schon zwei Wochen nach Heiligabend entsorgt werden? Nein, meint unser Nachtwächter und rät zur Entschleunigung

Die Zeit vergeht gefühlt immer schneller, man hat die Weihnachtsgans kaum verdaut, da propagiert ein blau-gelbes Möbelhaus wieder in allen Medien dass man den Weihnachtsbaum schnellstens zu entsorgen habe, um Platz in der Wohnung zu schaffen. Natürlich um in erster Linie Möbel beim großen Möbelhaus zu kaufen. Die kommunalen Entsorgungsbehörden sind in der Absicht die Weihnachtsbäume schnell zu entsorgen auch nicht viel langsamer. Die Weihnachtsbäume, meist in vollem Saft und fester Nadel, wurden schon letzte Woche abgeholt.

Früher, also ganz früher, hat man den Weihnachtsbaum bis Maria Lichtmess am 2. Februar in der Wohnung stehen gelassen. Zum einen hatte man Respekt vor der Natur in Form eines schönen Tannenbaumes, da hat man nicht alles gleich weggeschmissen. Zum anderen hat man die Weihnachtszeit länger und bewusster im Sinne des Kirchenjahres gelebt. Diejenigen, die ihre Bäume bis Maria Lichtmess stehen lassen sind die wahren Entschleuniger, sie bremsen die Hektik und Schnelllebigkeit aus und bilden einen Gegenpol zum sich überschlagenden Kommerz. Ich mache es auch so, unser Weihnachtsbaum steht immer noch da, wobei unsere Gäste meinen, dass ich nur zu faul wäre den Baum abzutakeln und zu entsorgen. Aber diese Gäste werden sowieso nicht mehr eingeladen.

