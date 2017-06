Bad Säckingen Entdeckungstour in Wald und Flur: Forstbetrieb Bad Säckingen bietet waldpädagogische Bildungsarbeit

Das Angebot des Forstbetriebs Bad Säckingen wird von Schulen und Kindergärten gerne genutzt. Damit soll Kindern die Bedeutung des Lebensraums Wald erläutert werden.

Der katholische Kindergarten St. Gallus aus Bad Säckingen ging mit den gesamten Gruppen abwechselnd für eine Woche in den Wald. Der Besuch von Gabriel Hieke, dem Forstrevierleiter, war für die Kinder der Höhepunkt der Woche.

Die Kinder saßen unruhig in ihrem selbst gebauten „Adlernest“ einem Sitzkreis aus Ästen und Baumstämmen. Sie warteten schon auf den Förster Gabriel Hieke. Dieser kam pünktlich zur verabredeten Zeit um die Ecke geschlendert. „Für die Kinder ist dies einer der Höhepunkte der Waldwoche“ so Hildegard Eisenbeis (Erzieherin im St.-Gallus-Kindergarten). Der Förster Gabriel Hieke setzte sich zu den Kindern und begann mit seiner „Führung“.

„Mir ist es wichtig, dass die Kinder die Angst vor dem Wald verlieren. Ich möchte den Kindern den Lebensraum Wald mit seinen Funktionen näher bringen. Wir möchten bei den Kindern schon frühzeitig das Verständnis für den Wald wecken“ sagte Gabriel Hieke. In einer Reihe gingen die Kinder mit dem Förster einen kleinen Weg entlang und Entdecken allerlei Tiere in den Büschen. „Die Tiere aus Holz hat mein Team für mich ausgesägt“, erwähnte Gabriel Hieke. Geduldig und sehr kindgerecht ging der Förster auf die Kinder ein. Zusammen wurde das Thema „Waldtiere“ bearbeitet. Die Kinder haben dabei aktiv mitgemacht. Zum Schluss wurde noch ein spannendes Spiel gespielt.

Der Forstbetrieb geht nicht aktiv auf Schulklassen zu. Gabriel Hieke erwähnte „Wir haben im Jahr zirka 35 Führungen, immer abhängig vom Wetter. Die meisten sind vor den Schulferien und in den Sommermonaten. Es gibt einen festgeschriebenen Bildungsauftrag. Natürlich ist es mit einem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Wir sind aber auch näher an der Bevölkerung und bekommen ein Gespür dafür was den Leuten wichtig ist. Dies beeinflusst wieder unsere Arbeit im Wald. Auch die Rückmeldung von den Kindern ist uns wichtig“, so Gabriel Hieke weiter. Das Angebot des Forstbetriebs ist kostenfrei.

„Nicht nur der katholische Kindergarten St. Gallus nutzt das Angebot des Forstbetriebes. Auch Treffpunkt Kinder e.V., Waldkindergarten, katholischer Kindergarten St. Elisabeth, die Schulen, Vereine und viele mehr Vereinbaren ein Treffen mit uns.“ Wir machen die verschiedensten Sachen, von Führungen im Wildtiergehege, Weihnachtsaktionen, Waldbesuche und noch vieles mehr“, erwähnte Gabriel Hieke. „Als Programmpunkt eignen sich alle Themenbereiche im Wald, das fängt beim Kindergarten an und geht bis zu den Vereinen und der Erwachsenenbildung. Die Schwerpunkte der Führung werden individuell abgesprochen.“

Zurzeit arbeiten vier Forstwirte und ein Forstrevierleiter im Forstbetrieb Bad Säckingen. Gabriel Hieke sagte weiterhin: „Wir haben sehr breit gefächerte Aufgaben, wie die Bewirtschaftung des Stadtwaldes, die Aufforstung, der Verkauf von Walderzeugnissen und vieles mehr.“ Und weiter: „Das Einzugsgebiet ist Bad Säckingen, Rippolingen, Harpolingen und Wallbach wir sind auch Ansprechpartner für Privatwaldbesitzer.“