Bad Säckingen Engagierte Ehrenamtliche stärken den Automobilclub

Bad Säckingen (mdc) Zur 55. Hauptversammlung lud der Automobilclub (AC) Bad Säckingen ins Sportheim des SV Blau-Weiß Murg ein. Zahlreich waren die Mitglieder erschienen und der Vorsitzende Gustav Albiez freute sich, dass auch Clemens Bieniger und Karl Wolbert vom ADAC Südbaden mit dabei waren. Hauptpunkt der Versammlung waren die Wahlen, welche Bieniger leitete. Alle zur Wahl stehenden Ämter wurden wieder gleich besetzt. So konnten sich Vorsitzender Gustav Albiez und Sportleiter Gerd Maier über eine einstimmige Wiederwahl freuen.

Weiter wurden auch Doris Albiez als Schatzmeisterin, Dieter Schneider als Turnierleiter und Christian Schneider als Fahrervertreter einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Als Kassenprüfer wurden für das kommende Jahr Petra Schwarz-Krönig und Annalena Maier bestimmt. Groß war die Freude von Albiez, dass er sieben Mitglieder für lange Vereinstreue ehren konnte. Dies waren für 50 Jahre Anneliese Nesselhauf und Gerhard Woldert. Für 40 Jahre AC Bad Säckingen wurden Hartmut Eckert, Georg Stoll und der nicht anwesende Hans Joachim Arzet geehrt. Für 25 Jahre Herbert Krane und für 15 Jahre der nicht anwesende Alfons Sandmann.

Eine besondere Ehrung erhielt Doris Albiez von Clemens Bieniger überreicht. Im Namen des ADAC bekam sie die Ewald-Kroht-Medaille in Bronze für ihre besonderen Verdienste und ihr außerordentliches Engagement. Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Verein, dessen Höhepunkt die Eggberg Klassik im September war. Zum zweiten Mal richtete der AC Bad Säckingen die Oldtimer-Veranstaltung aus und die Mitglieder waren größtenteils zufrieden. „Am Sonntag hatte das Wetter leider nicht mitgespielt und daher kamen nicht ganz so viele Besucher wie sonst“, so Albiez.

Sie freuen sich aber bereits auf die kommende Ausgabe von 22. bis 24. September und hoffen auf durchgängig schönes Wetter. Weiter nahm der Verein im Juli an der Deutschland Klassik teil und engagierte sich auch beim Murger Sommerspaß, bei dem er Kartfahren für 20 Kinder angeboten hatte. Die Geselligkeit kommt natürlich auch nicht zu kurz und so treffen sich die Mitglieder nicht nur jeden Donnerstag zum Klubabend, sondern machen auch Ausflüge wie nächsten Monat ins Porschemuseum nach Stuttgart. Auch ein Grillfest im Juli sowie der Herbsthock im November sind wieder geplant. „Vielen Dank für das aktive Jahr und euren tollen Einsatz“, schloss der Vorstand.

Der Automobilclub Bad Säckingen wurde 1962 gegründet und hat aktuell 100 Mitglieder. Vorsitzender ist Gustav Albiez, sein Stellvertreter ist Joachim Stricker.

