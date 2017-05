Bad Säckingen Emil Steinberger kommt mit Fernsehtechnik ins Gloria-Theater

Der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger kommt im November erneut ins Gloria-Theater Bad Säckingen und lässt seinen Auftritt fürs Fernsehen aufzeichnen.

Die Schweizer Kabarettlegende Emil Steinberger zeichnet im Gloria-Theater in Bad Säckingen sein beliebtes Best-of-Programm "Noch einmal!" fürs Fernsehen auf. Steinberger gehört zu den Großen des Kabaretts – und in der Schweiz ist er ohnehin eine lebende Legende. Emil Steinberger steht seit den 60er-Jahren auf der Bühne und seine Sketche und Pointen sind für ganze Generationen von Fans unvergesslich. Mit seinem Best-of-Programm "Emil – No einisch!"/"Emil – Noch einmal!" bedankt er sich jetzt bei seinem großen, internationalen Publikum für die Treue, die es ihm so viele Jahre lang entgegengebracht hat. Enthalten sind die witzigsten und beliebtesten Emil-Klassiker, aber auch einige aktuelle Überlegungen, kabarettistisch serviert. Das Programm ist beliebt, Aufführungen sind für gewöhnlich schnell ausverkauft, schreibt das Gloria-Theater in der Ankündigung.

"Es ist daher eine unglaubliche Ehre und Riesenfreude, dass wir Emil Steinberger ein weiteres Mal bei uns in Bad Säckingen begrüßen dürfen", sagt Jochen Frank Schmidt, Intendant des Gloria-Theaters. "Geradezu ein Ritterschlag ist es darüber hinaus, dass er sich entschieden hat, bei uns im Gloria-Theater sein Programm in der Schweizer-Hochdeutsch-Fassung fürs Fernsehen aufzuzeichnen." Die Filmcrew kommt laut Jochen Frank Schmidt mit großem Technikaufgebot, sodass das Haus TV-gerecht ausgeleuchtet sein wird.

Emil Steinberger, geboren 1933 in Luzern, gelernter Postbeamter und diplomierter Grafiker, hat sich auch als Schauspieler, etwa im Film "Die Schweizermacher" über das Verfahren der Einbürgerung, sowie als Autor und Regisseur einen Namen gemacht. Den größten Ruhm aber brachte ihm wohl seine Emil-Figur ein.

Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, Beginn: Samstag, 20 Uhr; Sonntag, 18.30 Uhr. Preise: 37 bis 46 Euro. Der Vorverkauf beginnt am 22. Mai. Mitglieder im Verein der Gloria-Förderfreunde können Tickets bereits vom 8. Mai an erwerben. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), über das Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.