Bad Säckingen Elternbeiträge für Kindergärten steigen

Die Erhöhungen werden in Zukunft jährlich erfolgen. Der Gemeinderat sieht diesen Beschluss als notwendig an.

Der Gemeinderat hat am Montagabend einer umfassenden Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergärten zugestimmt. Einige Räte betonten, dass sie den Erhöhungen nur mit Bauschmerzen zustimmen könnten.

So soll bei Kindern unter drei Jahren in einer Kinderkrippe der Betrag von 327 Euro auf 347 Euro im Monat ansteigen. Im darauf folgenden Jahr steigen sie weiter auf 365 Euro im Monat. Damit ändert die Stadtverwaltung auch den Rhythmus der Beitragserhöhungen, die vorher alle zwei Jahre vorgenommen wurden. Somit sollen die Erhöhungen kontinuierlich und nicht in großen Sprüngen erfolgen.Auch Ganztageskrippenplätze werden teurer: Ab 2017/18 kosten diese für Kinder unter drei Jahren 530 statt 500 Euro und für Kinder über drei Jahre 350 statt 330 Euro im Monat. Der Satz für den Regelkindergarten wird bei 121 Euro, bei verlängerter Öffnungszeit 133 Euro pro Monat liegen.

Der landesweite Kostendeckungsanteil liege bei 20 Prozent, in Bad Säckingen jedoch nur bei 14,5, erklärte Bürgermeister Alexander Guhl am Montagabend während der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Aus diesem Grund sei eine Erhöhung nötig. "Auch wenn es weh tut", so der Bürgermeister. Dabei nähert sich die Stadt den von den kommunalen Verbänden empfohlenen 20 Prozent nicht weiter an. Die Beitragserhöhung führe lediglich dazu, das aktuelle Niveau beizubehalten. Die Kindergärten in Bad Säckingen koste die Stadt jährlich 2,5 bis 3 Millionen Euro, wovon 85 Prozent die Stadt trägt.

In der Diskussion um die Beitragserhöhungen gab es Wortmeldungen aus allen politischen Richtungen. Michael Meier (CDU) betonte: "Mir macht es auch keinen Spaß, dem zuzustimmen." Auch Maiers Parteikollege, Alexander Borho, konnte dem Antrag nur "schweren Herzens zustimmen." Dass die Erhöhung notwendig sei, sah auch Ruth Cremer-Ricken (Grüne) und verwies dabei auf das soziale Netz, das bedürftige Eltern auffange und deren Kinder ermögliche, trotz niedrigem Einkommen der Eltern eine Kindertagesstätte zu besuchen. "Es ist kontraproduktiv, wenn Kinder daheim bleiben und keine Kita besuchen können", so Cremer-Ricken.

Stephan Muster (SPD) hingegen stellte einen Gegenvorschlag für die Finanzierung der Kinderbetreuung in den Raum: Eine einkommensabhängige Gebühr, die vor allem Eltern mit eher kleinen Geldbeuteln entlaste. Guhl ging sogar noch einen Schritt weiter: "Meiner Meinung nach sollte die Kinderbetreuung komplett über Steuern finanziert werden." Dieser Beschluss stand an diesem Abend jedoch nicht zur Debatte.

Was die Elternvertretung zur Beitragserhöhung sagt

Der Abstimmung zur Erhöhung der Elternbeiträge ging eine Anhörung des Elternbeirats des St. Vincentius Kindergarten, vertreten durch Oliver Schmidt aus Obersäckingen, voraus. Schmidt teilte dem Gemeinderat die Bedenken der Elternvertretung mit und mahnt: "Kinderbetreuung muss für Eltern bezahlbar bleiben." Nach der Abstimmung hat Schmidt das Gefühl, dass der Gemeinderat den Bezug zu den Eltern verloren habe. "Wenn sich der Beitrag nun drei Jahre in Folge erhöht, wird das für manche zu viel." Größte Bedenken habe er, wenn Eltern ihre Kinder aufgrund der Kosten nicht länger in den Kindergarten schicken. "Ich sehe es jeden Tag an meiner eigenen Tochter. Ihr tut es gut, in der Kita zu sein."

Dass der Gemeinderat die Anliegen des Elternbeirats nicht berücksichtigt hat, bremst Schmidt nicht. Bei der nächsten Gelegenheit will er mit anderen Eltern zur Gemeinderatssitzung kommen, um deren Interesse mehr Druck zu verleihen. Außerdem wünscht Schmidt sich mehr Transparenz: "Wie kommt die Empfehlung zur Erhöhung zustande? Wie setzt der Betrag sich zusammen?" (kip)