Bad Säckingen "Eltern müssen die Bedürfnisse ihrer Kinder sehen", sagen die Berater für Eltern in Trennung

Um Eltern in Trennung beim Umgang mit ihren Kindern zu unterstützen, veranstaltet die Psychologische Beratungsstelle der Caritas einen Kurs. Die Psychologen Valeska Rüsch und Dieter Scheibler sprechen über den Zweck des Kurses.

Was können Eltern, die sich trennen, tun, um ihre Kinder möglichst wenig zu belasten?

Valeska Rüsch: Kinder brauchen die Gewissheit, dass sie die Beziehungen zu Mutter und Vater nicht verlieren und sie keine Schuld an der Trennung und am Streit der Eltern haben. Außerdem müssen die Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder sehen und Verantwortung übernehmen. Dafür müssen die Eltern aber erst ihr eigenes Gefühlschaos in Ordnung bringen.

Wie hilft der Kurs dabei?

Dieter Scheibler: Er macht deutlich, wo ich im Trennungsprozess stehe. Der verlassene Elternteil steht an einem anderen Punkt als der, der gegangen ist. In die aufgeladene Gefühlslage einer Trennung, mit Trauer, Wut, aber auch Erleichterung, werden die Kinder hineingezogen und kommen in einen Loyalitätskonflikt. Wir helfen den Eltern dabei, ihre Gefühle zu sortieren und sich neu zu orientieren, damit der Blick auf das Kind frei wird. Wie Mutter oder Vater mit dem Kind in verlässlichem Kontakt sein können – gerade in Zeiten starker Veränderung – das ist das Ziel des Kurses.

Welche Rückmeldungen gab es aus den bisherigen Kursen?

Valeska Rüsch: Der Austausch wird als stärkend erlebt. „Nicht nur mir geht es so“ und: „Ich mache nicht alles falsch“, sind Erfahrungen, die verbinden. Auch hilft die Erkenntnis, Dinge, die nicht zu ändern sind, am besten für eine Weile auszuhalten. Bei den meisten Teilnehmern hat der Kurs im Anschluss zu Einzelberatungen geführt.

Trotzdem kommt mangels Teilnehmern nicht jeder Kurs zustande.

Dieter Scheibler: Eine Hürde ist neben dem zeitlichen Aufwand die Befürchtung, auf Bekannte oder Nachbarn zu treffen, was im ländlichen Raum wahrscheinlicher ist als in der Großstadt. Aber im Kurs muss sich niemand outen und mit der Gruppe wird Vertraulichkeit und Schweigepflicht vereinbart. Das klappt sehr gut. Bisher war es so, dass sich viele Teilnehmer eine Fortsetzung des Kurses wünschten.

Der Kurs

Der Kurs für Eltern in Trennung findet jeweils montags ab 30. Januar an drei Abenden von 19.30 bis 21.30 Uhr in der psychologischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Caritas, Am Rathausplatz 17, in Bad Säckingen, statt. Teilnehmen kann ein Elternteil. Infos und Anmeldung unter Telefon 07761/56 98 32 und im Internet (www.caritas-hochrhein.de/kinder-jugend/erziehungsberatung).