Bad Säckingen Eiszeit zwischen Nachbarn

Ortsvorsteher Fred Thelen bedauert Funkstille zwischen dem schweizerischen und dem badischen Wallbach.

Das einstmals gute Verhältnis zwischen dem deutschen Wallbach und den gleichnamigen Nachbarn auf der Schweizer Seite ist getrübt, besser gesagt, es herrscht Funkstille. Wie Ortsvorsteher Fred Thelen in der jüngsten Ortschaftsratsitzung verlauten ließ, habe man mit den Schweizer Nachbarn nur Kontakt, wenn es um die Firma Alunova gehe. Thelen wünschte sich speziell bei diesem Thema "mehr Sachlichkeit". In der Ortschaftsratsitzung im März berichtete Thelen über Beschwerden der Schweizer Nachbarn bezüglich Geruchsbelästigung, Unterstellung einer Gesundheitsgefährdung durch organische Komponente. Ein Runder Tisch hatte nicht zur Klärung der Vorwürfe beigetragen, die Messergebnisse auf deutscher Seite waren angezweifelt worden, die angeblichen eigenen Ergebnisse der Schweizer wurden aber nicht zur Verfügung gestellt.

Wie Ortsvorsteher Thelen am Donnerstag berichtete, habe er zwei Mails von früheren Gemeinderäten aus Wallbach Schweiz erhalten, die es bedauern, dass das Verhältnis "so runtergefahren" wurde. Nicht nur das Verhalten der Schweizer Nachbarn belastet Fred Thelen, sondern auch jenes einiger Dorfbewohner auf deutscher Seite, die mit Leserbriefen auf sich aufmerksam machen. "Ich finde es bedauerlich, dass Leute versuchen, sich in den Vordergrund zu stellen", so Thelen. Auch ärgert es den Ortsvorsteher, dass die Dorfbewohner ihn wegen der Fliegen auch sonntags behelligen. Thelen gibt zu bedenken, dass die Firma Alunova nicht der einzige Verursacher für die Fliegen sei. "Es ist einfach eine Tatsache, die Fliegen gab es schon zu meiner Jugendzeit.

" Alunova führe "sämtliche Maßnahmen durch, die sie durchführen kann", so Thelen. So bittet sie derzeit ihre Lieferanten, die Ware bereits in Folie verschweißt anzuliefern, doch nicht alle verfügen über die dafür notwendigen Maschinen. Alunova hat daher auf eigene Kosten die Maschinen bestellt. Doch die Lieferzeit betrage sechs Wochen, so Thelen.

Dass momentan Eiszeit zwischen den beiden Wallbachs herrscht, davon kann auch Christine Berchtold (Ortschaftsrätin Freie Wähler), Lehrerin an der Wallbacher Grundschule, ein Lied singen: "Wir versuchten von Seiten der Schule Kontakt aufzunehmen." Doch ohne Reaktion. "Kein Stil, wenn Anfragen noch nicht mal beantwortet werden", kommentierte Thelen säuerlich. Auch er habe Anfragen an die Nachbarn gerichtet – ohne Erfolg.