Am heutigen Sonntagmorgen kam es im schweizerischen Gansingen nach einer Explosion in einem Einfamilienhaus zu einem Vollbrand. Es verstarben zwei Personen.

Die Kantonspolizei Aargau wurde am Sonntagmorgen (19.03.2017) um 4.34 Uhr telefonisch von Bewohnern aus Gansingen informiert, dass an der Außerdorfstraße eine Explosion stattgefunden habe. Nun stehe dieses Einfamilienhaus in Vollbrand. Laut Polizeibericht rückte die Feuerwehr Mettauertal-Gansingen mit einem Großaufgebot zum Schadenplatz aus. Zusätzlich wurde das Höhenrettungsfahrzeug der Stützpunktfeuerwehr Frick angefordert. Während des Löscheinsatzes meldete die Feuerwehr, dass man im Gebäude zwei Leichen festgestellt habe, so die Polizei. Gegen 7 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen. Durch die Explosion und den Vollbrand wurde das Einfamilienhaus massiv beschädigt, teilte die Polizei mit. Die Außenwände und der Dachstock waren nicht mehr vorhanden. Das benachbarte Einfamilienhaus wurde durch herumfliegende Teile (Ziegel, Mauerteile etc.) stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bergung der Leichen erfolgte unter schwierigsten Umständen, so die Polizei, da die Statik des Einfamilienhauses nicht mehr gewährleistet ist. Die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg beauftragte das Institut für Rechtsmedizin Aargau mit der Identifizierung der Leichen und ordnete zudem eine Strafuntersuchung an. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich Explosion und Brandursache wurden eingeleitet. Zurzeit wird der Brandplatz von der Feuerwehr abgesichert. Mehr als 65 Feuerwehrleute standen im Einsatz, so die Polizei. Genau Angaben zur Schadenssumme gab es nicht.