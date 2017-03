Rippolingen Einen harmonischen Stabwechsel gab es beim Gesangverein Liederkranz Rippolingen

Manfred Wenisch leitet ab sofort den Gesangverein Liederkranz Rippolingen. Er dankt der bisherigen Vorsitzenden Regina Matt für ihre Leistungen rund um den Verein.

Die Mitglieder des Liederkranz Rippolingen wählten Manfred Wenisch an der Hauptversammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Er übernahm das Amt von Regina Matt, die sich nach zehn Jahren als Vorsitzende nicht mehr zur Wahl stellte.

Regina Matt dankte in ihrer letzten Hauptversammlung Dirigent Hubert Alznauer, dem gesamten Vorstand und der Sängerschaft für die hervorragende Zusammenarbeit während ihrer gesamten Amtszeit. In ihrem Rückblick auf das Vereinsjahr betonte sie die Bedeutung des Weihnachtstheaters und der Kooperation mit der Grundschule. Mit dem Dirigenten freute sie sich über gelungene Konzerte mit vielfältigem Liedgut, das bei Zuhörern und Sängern ausgesprochen gut ankomme.

Sie trete aus privaten Gründen zurück, bleibe aber dem Chor als Sängerin erhalten. Für sie sei der Chorgesang ein Lebenselixier, was sie mit einem humorvollen Gedicht von Eugen Roth zu veranschaulichen wusste. Die Anwesenden waren sichtlich berührt von den Worten ihrer scheidenden Vorsitzenden und dankten ihr – völlig unüblich an einer Hauptversammlung – mit einem langen stehenden Applaus für ihre Arbeit.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Manfred Wenisch einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. In seiner Lobrede auf Regina Matt rief er noch einmal zahlreiche Höhepunkte aus ihrer Zeit als Vorsitzende in Erinnerung, mit denen sie das Vereinsleben geprägt habe. Hierzu zählte er insbesondere den Wandel vom reinen Männerchor zum gemischten Chor, die Kooperation mit der Grundschule und die originellen Auftrittsformen in wechselnden Formationen zu verschiedenen Anlässen.

Manfred Wenisch selbst ist seit 26 Jahren Mitglied im Liederkranz. Er bekleidete in den vergangenen Jahren als Schriftführer und stellvertretender Vorsitzender diverse Vorstandsämter. Der scheidende Vorstand wurde von Ortsvorsteher Fritz Schupp entlastet, der den gesamten Verein als tragende Säule im Dorfleben würdigte. Bei den Wahlen wurden weitere Vorstandsämter besetzt: Bernhard Gerspach ist zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden, Konrad Gerspach zum Kassierer, Klaus Hartmann und Edith Schwarz wurden von den Mitgliedern zu Aktivbeiräten gewählt.

Die ausgesprochen harmonisch verlaufende Versammlung wurde abgeschlossen von Stefan Malzacher, der den Anwesenden sein Instrument, die Posaune, vorstellte und dabei interessante Einblicke in das Innenleben eines Musikvereins vermittelte.