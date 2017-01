Bad Säckingen Eine weiße Pracht zeigt sich derzeit im Schlosspark

Unser Leserreporter Reiner Bäumle hat den verschneiten Schlosspark im Bild festgehalten.

Winterlich präsentierte sich der Bad Säckinger Schlosspark am vergangenen Sonntag. Nach üppigen Schneefällen über das Wochenende waren Trompeterschloss, Parkanlagen, Bäume und Büsche mit einer weißen Schicht bedeckt. Trotz der eisigen Kälte lohnte sich ein Spaziergang durch Bad Säckingen, um die wie mit Puderzucker überzogene Landschaft zu bewundern. Zumal es in Bad Säckingen nicht allzu oft vorkommt, dass eine geschlossene Schneedecke vorzufinden ist. Das dachte sich wahrscheinlich auch unser Leser Reiner Bäumle und so war er denn unerschrocken mit seiner Kamera unterwegs und schickte uns das Ergebnis ein, um seine fotografischen Eindrücke vom Bad Säckinger Winter auch mit unseren anderen Lesern zu teilen. Bild: Reiner Bäumle