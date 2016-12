Ungewöhnliches Aventskonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche. Artisten vom Zirkus Papperlapapp mit speziellen Shows.

Begeistert verfolgte das Publikum am Sonntag das etwas andere Adventskonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche Bad Säckingen. Unter der Leitung von Michael Koubik traten eine Band, der Familienchor und Zirkus Papperlapapp auf. Gemeinsam zeigten sie ein ganz besonderes Adventskonzert. Das gesamte Programm war nach dem Motto „Auf dem Weg zum Licht“ gestaltet und beinhaltete eine farbenfrohe, ausdrucksstarke, meditative weltliche Show. Gemeinsam mit den Zuschauern probte der Chor anfangs einige Lieder, bei denen es ausdrücklich erwünscht war, mitzusingen. Mit dämmernder Beleuchtung und sanften Klängen erschufen die Musiker eine einzigartige Atmosphäre, die alle in Staunen versetzte. Mit Hintergrund-Musik untermalt wurden biblische Texte gelesen. Auch aktuellere Lieder wurden aufgeführt, so zum Beispiel „Lights“ von Ellie Goulding.

Die sechs Akteure vom Zirkus Papperlapapp führten in völliger Dunkelheit eine Lichtshow auf. Fünf der Artisten zeigten eine Bewegungsshow mit jeweils zwei blau leuchtenden Bälle, der sechste, Daniel Friedlmeier, jonglierte mit zwei, drei und vier leuchtenden Bällen. Später zeigten auch die andern ihr Talent beim Jonglieren. Weiter ging es mit dem ersten Lied für Chor und Publikum, „Ein Licht“. Die Band spielte „One of Us“ begleitet mit den Stimmen von Julia Wurche, Georg Phillip Dinauer und Jürgen Diessner. Gemeinsam mit dem Publikum wurde das Wort Heimat definiert, man spürte wieviel Bedeutung dieses Wort gerade in der Weihnachtszeit hat. Der Chor sang dazu das Lied „Irgendwo“, gefolgt von einer weiteren Lichtshow des Zirkus. Die Zuschauer applaudierten ausgiebig.

Im Anschluss bedankte sich Michael Koubik bei allen Beteiligten, die sich in ihrer Freizeit in den vergangenen Wochen an die Umsetzung gewagt hatten und dabei ihre eigenen Interpretationen mit einbrachten. Die Band bildeten Franziska Wang, Benedikt Brand, Julia Wurche, Georg Dinauer, Jürgen Diessner, Jannis Diessner und Silas Diessner, begleitet durch Michael Koubik und seiner Gitarre. Vom Zirkus Papperlapapp traten Michelle Maier, Daniel Friedlmeier, Melissa Bäumle, Paul Küpper, Luisa Kapstein und Anna Glora auf.