Bad Säckingen Eindrucksvolle Bilder von Venedig sind in der Ausstellung von Mares Neddermann zu sehen

Die Ausstellung mit Werken der Künstlerin Mares Neddermann im Seniorenzentrum St. Franziskus fasziniert mit einem ganz eigenen Zugang zu Stadtansichten von Venedig.

Bad Säckingen (mig) „Malen ist Freude“, sagt die Künstlerin Mares Neddermann. Das merkt man den Bildern ihrer Ausstellung unter dem Titel „Impressionen in Varianten“ auch an. Bei der Vernissage im Seniorenzentrum St. Franziskus dankte Geschäftsführer Karl-Heinz Huber der Künstlerin, dass sie die Bewohner und Gäste an dieser Freude teilhaben lasse.

Die Laudatio hielt der Vorsitzende des Kunstvereins Hochrhein, Frank van Veen, der sich angesichts der Venedig-Ansichten an Thomas Manns „Tod in Venedig“ und den Film „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ erinnert fühlte. Mares Neddermann hat den Beruf der Telegraphistin erlernt und bei Auslandsaufenthalten Sprachendiplome für Englisch, Französisch und Italienisch erworben.

Im Ausland nutzte sie die Gelegenheit, Kunst zu betrachten und Seminare zu besuchen. Ihren Werken liegt immer eine Lebensgeschichte zugrunde, denn sie hält Orte, die sie besucht hat, künstlerisch fest. Die in Acryl und Mischtechnik ausgeführten Gemälde sind abstrahiert, aber niemals abstrakt. Es handelt sich auch nicht um eine aus theoretischen Konzepten geborene Kunst. Sie ist nicht auf einen bestimmten Stil festgelegt, nennt aber als Vorbilder Claude Monet und Franz Marc, auch das Muster Pierre Bonnards wird deutlich.

Eine wichtige Rolle spielen ihre Venedig-Ansichten. In einer von grauen, beigen und braunen Farben dominierten Vedute hält sie die Lichtreflexionen im Wasser fest, gibt die nebelverhangenen Kuppeln und Türme sowie eine patinaüberzogene Palastfassade wieder und fängt die leicht morbide Stimmung gekonnt ein. Ganz anders die in Orange- und Beigetönen leuchtende Ansicht des Canal Grande, wo sich aus der Wasserfläche fragile und transparente Fasnachtsgestalten geisterhaft herausschälen. Ein kontemplatives Verhältnis zur Natur zeigt sich im Bild „Lago Maggiore“, in dem eine in Rückenansicht sitzende Frau als Vermittlerfigur dient, die den Betrachter in die Bildwelt hineinzieht. Die Geschwister Melanie (Klavier) und Matthias (Akkordeon) Wehrle umrahmten die Vernissage.

von Mares Neddermann ist noch bis Sonntag, 23. April, im Seniorenzentrum St. Franziskus zu sehen.