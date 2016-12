Bad Säckingen Einbruch in Haus

Täter durchsuchen zwei Zimmer

In ein Wohnhaus in der Purkersdorfer Straße wurde am Mittwochabend eingebrochen. Nach Mitteilung der polizei, war der Bewohner des Hauses war zwischen 17 und 18 Uhr nicht zu Hause, in dieser Zeit hat der Einbrecher die Terrassentür aufgebrochen. Im Haus wurden zwei Zimmer durchsucht, der Einbrecher nahm zwei Porzellantassen mit. Die Ermittlungsgruppe Einbruch beim Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen, Telefon 07741/831 60, ermittelt und bittet Zeugen, denen am Mittwochabend im Bereich der Purkersdorfer Straße verdächtige Personen aufgefallen sind, sich zu melden.