Bad Säckingen Einbrecher ziehen mit leeren Händen davon

Unbekannte dringen in Bad Säckingen in Räumlichkeiten zweier Firmen ein.

Zu einem Einbruch kam es am Wochenende in Bad Säckingen an der Basler Straße. Hier versuchten noch unbekannte Täter in eine Betonfirma sowie in die daneben liegende Eisenfirma einzubrechen. Mehrere Versuche des Aufhebelns an unterschiedlichen Türen, Fenster und Toren blieb erfolglos. Letztlich gelang ihnen das Eindringen in die Werkstatt, aus der sie aber nichts mitnahmen.