Bad Säckingen Einbrecher scheitern an guten Türschlössern

Am Mittwoch meldeten sich zwei Geschäftsinhaber aus der Schützenstraße und der Steinbrückstraße bei der Polizei.

In den vergangenen Tagen wurde versucht, in die beiden Geschäfte einzubrechen, allerdings ohne Erfolg. An den Türschlössern beider Geschäfte wurden Spuren eines Aufbruchsversuchs festgestellt, bei dem Geschäft in der Schützenstraße ließ sich das Türschloss nicht mehr öffnen und musste ausgetauscht werden. Die Einbruchsversuche fanden mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nacht von Freitag auf Samstag statt.

In dieser Nacht hatten schon zwei weitere Geschäfte in der Bad Säckinger Innenstadt Einbrüche gemeldet. Dabei bleib die Beute zwar gering, der Sachschaden war allerdings beträchtlich.