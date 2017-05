Wallbach Einbrecher in der Flößerhalle

Unbekannte Täter haben in Wallbach in der Nacht auf Mittwoch zunächst ein Auto aufgebrochen und sich dann über eine eingeworfene Fensterscheibe Zutritt zur Flößerhalle verschafft.

Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch, 31. Mai, zwischen 24 Uhr und 7.30 Uhr in die Flößerhalle in Wallbach eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter zuvor ein von der Halle geparktes Auto auf und entwendeten den Geldbeutel des Fahrzeughalters. Darin hatten sich Dokumente, Geldkarten und etwa 90 Euro befunden. Anschließend gelangten die Einbrecher durch ein eingeworfenes Fenster in die Halle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dort aber nichts entwendet.