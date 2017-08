Bad Säckingen Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

In ein Wohnhaus im Martinsweg wurde laut Polizei in den vergangenen vier Wochen eingebrochen. Das Haus war in diesem Zeitraum nicht bewohnt, weswegen der Einbruch erst spät auffiel. Laut Polizeibericht gelangten die Täter über eine Terrassentüre ins Haus. Die Scheibe der Türe wurde hierzu eingeschlagen. Im Haus wurde alles durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, sei derzeit noch unklar.