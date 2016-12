Bad Säckingen Ein turbulentes Jahr am Spital Bad Säckingen

Eigentlich schien alles geklärt: Mit dem Beschluss der Gesellschafter vom November 2015 sollten die beiden Spitäler Hochrhein umstrukturiert und gemäß der Maßgabe „ein Spital an zwei Standorten“ zukunftssicher gemacht werden. Nach einer kurzen Phase der Aufbruchstimmung folgte dann aber ein Jahr der Verunsicherung, Turbulenzen und scharfer Auseinandersetzungen. All dies sollte sich zum Jahresausklang noch zuspitzen. Ein Rückblick:

Januar bis März: Die Mitarbeiter-Initiative Pro Spital versucht, mit guten Nachrichten für Optimismus zu sorgen. Laut einer Umfrage liegt die Patientenzufriedenheit im Spital Bad Säckingen bei 92 Prozent – überdurchschnittlich. Die Kündigungswelle des Vorjahrs habe gestoppt werden können. Obendrein kündigt Pro Spital an, in der bevorstehenden Projektphase mitarbeiten zu wollen. Ideen wurden gesammelt und in ein Konzept gegossen, das die Gesellschafter und der Interims-Geschäftsführer Peter Lepkojis mit viel Lob und Interesse zur Kenntnis genommen haben.

April: Die Projektgruppen haben ihre Arbeit an den Umstrukturierungskonzepten für die beiden Klinikstandorte aufgenommen. Nach zwei Monaten der scheinbaren Ruhe wird Unmut seitens der Mitarbeiter laut, die sich bei der Projektarbeit ausgebootet sehen. 20 niedergelassene Ärzte schlagen mit einem offenen Brief Alarm. „Die Entwicklung rund um das Spital ist besorgniserregend“, warnen sie. Die Grundversorgung in der Region stehe auf dem Spiel. Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank und die Spitäler-Geschäftsführung weisen die Kritik zurück. Die Projektarbeit befinde sich auf einem guten Weg. Im gleichen Monat noch wird am Spital mit dem Bau eines neuen Frischluft-Pavillons begonnen. Auch die Zufahrt zur Notfallambulanz soll neu gestaltet werden.

Mai: Politische Gremien und Parteien im westlichen Landkreis äußern immer wieder große Sorge bezüglich des Spitals. Die Bad Säckinger Gemeinderäte kritisieren, dass die laufenden Umstrukturierungen keineswegs zur Stärkung des Standorts beitragen. Generell werden fraktionsübergreifend immer wieder „positive Signale“ seitens der Spitäler-Gesellschafter eingefordert. Kritisiert wird insbesondere die mangelnde Transparenz bei den Entscheidungen.

Juni: Bei einer Bürgerinformation im Spital äußert sich der Interims-Geschäftsführer Lepkojis zum Stand der Projektarbeit. Doch vielen Zuhörern bleiben die Ausführungen zu unkonkret. Die Stimmung in der Spitäler-Belegschaft kippt allmählich wieder. Etliche Mitarbeiter sind aus den Projektgruppen ausgestiegen.

Juli: Es wird bekannt, dass Labor und Sterilisation in Bad Säckingen geschlossen und nach Waldshut verlegt werden sollen. Der öffentliche Aufschrei ist groß. Die Spitalgesellschafter lassen sich aber nicht beeindrucken. Kreisräte fordern, endlich konkrete Kostenberechnung für die geplante Umstrukturierung vorzulegen, allerdings vergeblich. Eine Patientenbefragung der niedergelassenen Ärzte im westlichen Landkreis zeigt derweil: Die Mehrheit der 1726 Bürger, die sich beteiligt haben, sieht die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Kreis sekptisch.

August: 1200 Menschen demonstrieren in der Bad Säckinger Innenstadt für den Erhalt des Spitals. Die Sorge um den Fortbestand der Klinik ist groß. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Geriatrie am Bad Säckinger Spital entwickelt sich positiv und soll aufgestockt werden. Ende des Monats kommt es am Rande des Wehratallaufs erneut zu einem Eklat: Ein Team von Spitalmitarbeitern will mit selbst kreierten T-Shirts an den Start gehen. Den Slogan „Wir, Spital Bad Säckingen, laufen um unser (Über-) Leben“ will die Geschäftsführung aber nicht bei der Veranstaltung sehen. Wenige Tage vorher werden die Shirts daher untersagt.

September: Rückschlag für die Mitarbeiter: Sie erhalten per Dienstanweisung einen Maulkorb und dürfen sich nicht mehr zu den Vorgängen im Spital äußern. Die Verantwortlichen der Spitäler wie auch des Landkreises sehen darin einen geeigneten Schritt, Informationen „richtig zu kanalisieren“. Kurz darauf wird bekannt gegeben, dass der OP-Trakt aufgrund dringenden Sanierungsbedarfs ab sofort vorübergehend gesperrt werde. Für 150 000 Euro sollten laut Peter Lepkojis diverse Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden. Vier Wochen soll die Maßnahme dauern. Der OP-Betrieb wird so lange nach Waldshut verlagert. Doch es kommt anders: Die Arbeiten erweisen sich als wesentlich aufwendiger. Die neue Geschäftsführerin Simone Jeitner erklärt im November schließlich, dass sie froh sei, „wenn der OP im Lauf des Jahres 2017 wieder geöffnet werden kann“.

Oktober: Die Stimmung bei Fachleuten und Bevölkerung spitzt sich zu. In einer gemeinsamen Resolution machen Haus- und Fachärzte Druck. Sie fordern die Schaffung von zusätzlichen OP-Kapazitäten in Bad Säckingen, möglichst durch Container. Wie wichtig ein funktionierender OP in der Trompeterstadt wäre, zeigt sich Mitte Oktober: Ein durch einen Messerstich schwer verletzter Mann kann nur gerettet werden, weil er in einem Behelfs-OP operiert werden kann. Der geballte Unmut über den Fortgang der Ereignisse in Sachen Krankenhausversorgung im Landkreis entlädt sich bei der Bürgerversammlung am 19. Oktober. 900 Menschen strömen in den Kursaal. Bürger, Mediziner und Spitalangestellte konfrontieren Landrat Martin Kistler mit scharfen Vorwürfen und unbequemen Fragen. Viele Antworten bleibt Kistler schuldig, Vorwürfe und Sorgen weist er zurück. Nach seinem Dafürhalten sei die Notfallversorgung im Kreis jederzeit gesichert.

November: Die neue Geschäftsführerin der Spitäler Hochrhein, Simone Jeitner, nimmt offiziell ihren Dienst auf. In einer ersten Einschätzung stellt sie sich hinter die Zwei-Standortpolitik, verweist aber auf die desolate wirtschaftliche Situation der beiden Spitäler. Konkrete Bilanz- oder Planzahlen gibt es immer noch nicht. Die anhaltenden Diskussionen sind den Verantwortlichen der Spitäler Hochrhein zunehmend unangenehm. Gleichzeitig wird immer wieder zu einem „konstruktiven Dialog“ aufgerufen.