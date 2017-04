Bad Säckingen Ein scharfes Auge auf die Grenze: Thomas Strobl spricht beim SÜDKURIER-Forum

Beim vierten Hochrhein-Forum des SÜDKURIER Medienhauses rückt Thomas Strobl den Grenzschutz in den Fokus. Der baden-württembergische Innenminister stellt sich im Bad Säckinger Kursaal den Fragen von SÜDKURIER Redakteuren und der Bevölkerung.

Den Vormittag hatte Thomas Strobl noch mit Angela Merkel verbracht. Gemeinsam mit der Kanzlerin und Bundesinnenminister Thomas de Maizière habe er über die Lage an der deutsch-schweizerischen Grenze gesprochen, berichtete der CDU-Politiker. Von Berlin aus sei es weiter nach Stuttgart gegangen, wo Strobl mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Organisation der baden-württembergischen Polizei besprochen habe. "Aber jetzt bin ich froh, hier in Bad Säckingen zu sein", begrüßte der stellvertretende Ministerpräsident die Gäste beim vierten Hochrhein-Forum des SÜDKURIER Medienhauses.

Trotz der Anreise wirkte der 57-Jährige entspannt. Kein Wunder, schließlich sei er in einer der schönsten Regionen Deutschlands zu Gast, sagte der Politiker. "Bad Säckingen ist ja sozusagen der Vorhof des Himmels", fabulierte Strobl gutgelaunt. Als Beleg führte er das angenehme Wetter und die Nähe zur Schweiz und dem Bodensee an, sowie die ur-alemannische Gelassenheit seiner Bewohner. Strobl hatte aber nicht nur Komplimente im Gepäck. Gleich zu Beginn seines Referats präsentierte er eine Einschätzung der Sicherheitslage Baden-Württembergs.

"In keinem Bundesland ist die Chance, Opfer einer Straftat zu werden so gering, wie hier", betonte der baden-württembergische Innenminister. Als Gründe dafür nannte Strobl die Schaffung von zusätzlichen Stellen bei der Polizei und die Investition in moderne Ausrüstung wie Body-Cams, Waffen und Fahrzeuge. Zudem sei es gelungen, das Strafrecht zu verschärfen. Ein positives Beispiel für den landesweit intensivierten Einsatz der Polizei sei die Stadt Lörrach, wo die Zahl der Einbruchsdelikte im vergangenen Jahr signifikant zurückgegangen sei. "Und das, obwohl wir es meistens mit arbeitsteilig und länderübergreifend agierenden Verbrecherbanden zu tun haben."

Eine spürbare Polizeipräsenz quasi direkt vor der eigenen Haustür, dominierte auch das anschließende Gespräch auf der Kursaal-Bühne. SÜDKURIER Politikchef Dieter Löffler und Regionalleiter Kai Oldenburg interessierten sich für das Sicherheitskonzept an der Grenze zur Schweiz. Löffler verwies auf die stark gestiegenen Zahlen illegaler Einreisen von Flüchtlingen und wollte wissen, welche Rückmeldung Strobl dazu am Vormittag von der Bundeskanzlerin erhalten habe. Strobl erwiderte, dass man ein scharfes Auge auf die Grenze habe. "Gegebenenfalls brauchen wir eine Intensivierung der Grenzschutz-Aktivitäten." Er sei bereits in Gesprächen mit den Innenministerien beider Länder. Sollte sich die Situation weiter verschlimmern, sei man sogar zur Wiedereinführung von Personenkontrollen bereit – selbst wenn dadurch die Wartezeiten an der Grenze zunehmen sollten.

Weiteres Thema war die Umstrukturierung der Zuständigkeiten bei der baden-württembergischen Polizei, auch wenn Strobl ausschloss, dass sich der Zuschnitt des Polizeipräsidiums Freiburg künftig verändern werde. Der Minister sagte Bürgermeister Alexander Guhl jedoch die Schaffung zusätzlicher Polizeistellen in Bad Säckingen zu. Mit dem Start der Freiluft-Saison 2018 könne die Stadt zudem damit rechnen, ein lokal und zeitlich begrenztes Alkoholkonsum-Verbot durchsetzen zu können. Im Anschluss an das Gespräch und eine Fragerunde aus dem Publikum bedankte sich der stellvertretende SÜDKURIER Chefredakteur, Torsten Geiling, bei seinem Gast. Er wünschte Strobl einen guten Nachhauseweg – von der Himmelspforte Bad Säckingen zurück in die "Feinstaubhölle" Stuttgart.