Bad Säckingen Ein neuer Film von Gusty Hufschmid über Bad Säckingen bietet interessante Perspektiven

Gusty Hufschmid produziert eine neue DVD, der Filmemacher nimmt sich nach 2008 wieder Bad Säckingen vor.

Wenn es stimmt, dass der liebe Gott von oben alles sieht, werden es ihm viele Bad Säckinger bald gleichtun können. Denn auf der DVD, die der Bad Säckinger Filmemacher Gusty Hufschmid derzeit produziert, gibt es dank des häufigen Multikoptereinsatzes ungewöhnliche Blicke auf die Trompeterstadt. Die Premiere ist für Ende November vorgesehen.

Dem Bad Säckinger Urgestein Gusty Hufschmid will nach seiner DVD „Zauberhaftes Bad Säckingen“ von 2008 nun aus neuen Perspektiven zeigen, wie sich seine Stadt verändert hat. In erster Linie zählen dazu der rasant wachsende Wohnungsbau oder die Entwicklung der Innenstadt, zum Beispiel durch die Erweiterung der Beck-Arkaden. Wahrzeichen wie Münster oder Holzbrücke sollen durch die Kamera-Drohne mit ihrem Piloten José Morla neue Eindrücke hinterlassen. Gusty Hufschmid: „Das Münster bleibt das Münster und die Holzbrücke bleibt die Holzbrücke. Aber in dem Film sind sie aus einem völlig neuen Blickwinkel zu sehen.“ Zehn Filme über Städte und Regionen in Südbaden auf Tausenden von DVDs hat Hufschmid bisher produziert. 2014 in seiner DVD über Schopfheim setzte er erstmals das fliegende Auge ein.

Schon seit Weihnachten sind Gusty Hufschmid und sein Team dabei, besondere Ereignisse im Jahresverlauf zu filmen. Zum Beispiel hat Gusty Hufschmid Luftaufnahmen der verschneiten Bad Säckinger Altstadt, des Bergsees und die Fasnacht bereits im Kasten. Lebendig wird der Film durch möglichst viele Menschen, die zu Wort kommen. Hier ist Gusty Hufschmid für Tipps auf Gesprächspartner dankbar. Der neue Film von Gusty Hufschmid hat mit dem Bad Säckinger Amtsleiter für Kultur und Tourismus Stefan Thomas einen wichtigen Förderer. Soll doch die Produktion auch für touristische Zwecke eingesetzt werden. „Die Filme werden in der ganzen Welt herumgeschickt“, erzählt Gusty Hufschmid. Einige DVDs gingen jüngst nach Berlin, andere in die USA und Australien.

Einen Namen hat die DVD noch nicht. Hierzu wird es im Spätsommer einen Aufruf und einen Wettbewerb geben. Beim Film 2016 „Die Wiese – vom Feldberg an Rhy“ gab es mehr als 400 Einsendungen mit Titelvorschlägen – ein Hinweis auf das Interesse der Menschen an den Produktionen. Technisch entspricht die DVD dem neuesten Stand, dem aktuellen TV-Format 16:9 in HD. Zu kaufen gibt es die DVD und Bluray ab der Premiere Ende November. Neben dem Hauptfilm gehört zur neuen Produktion eine Reihe von Kurzfilmen über die Ereignisse im Jahresverlauf („Kalenderblatt“). Menschen, Geschichte, Kultur, Sport, Tourismus, Wirtschaft und Gastronomie heißen die Überschriften. Außerdem stellt die DVD die Partner in Kurzfilmen vor, die die Produktion finanziell unterstützen.

Tipps gesucht

Filmemacher Gusty Hufschmid ist dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung auf Menschen, Themen und Geschichten, die für den Film geeignet sind. Außerdem sucht er zur Finanzierung der Produktion Partner. Sie sind auf der DVD/Bluray in einer Extra-Kategorie mit einem Imagefilm vertreten, den sie auch für ihre Marketingaktivitäten, zum Beispiel im Internet verwenden können. Ausdrücklich spricht Gusty Hufschmid auch die Gastronomie an. Medienpartner ist der SÜDKURIER. Kontakt: Video & TV Produktion Gusty Hufschmid, Salpetererstraße 4, 79713 Bad Säckingen, Telefon 07761/13 55, Mobil 0049174/329 5819, oder per E-Mail (info@videokomplett.de).

Zur Person

Gusty Hufschmid, der Event- und Medienmann, ist seit Jahrzehnten erfolgreich im Geschäft. Seinen ersten Film mit einem digitalen Altstadtführer für Bad Säckingen produzierte Gusty Hufschmid im Jahr 2008 mit dem Titel „Zauberhaftes Bad Säckingen“. Die DVD verkaufte sich bisher schon mehr als 2000 Mal und ist immer noch im Handel erhältlich. Zur Premiere kamen 600 Zuschauer ins Bad Säckinger Gloria-Theater. Auf den Bad Säckinger Film folgten im Laufe der Jahre neun Produktionen über Laufenburg, das Wehratal, Murg, Rheinfelden, Lörrach, Schopfheim, Weil am Rhein, das südliche Markgräflerland und 2016 „Vom Feldberg bis an Rhy“ über die Wiese. Das Prinzip der Hufschmid-Produktionen ist das Filmen über zwölf Monate. Damit kann Gusty Hufschmid eine Stadt oder eine Region und ihre Menschen über ein ganzes Jahr vorstellen. Sprecherin ist wie bisher in allen Hufschmid-Produktionen Sabine Krüger aus Bad Säckingen.