Bad Säckingen Ein Thema mit Potenzial: In Sachen Energieeffizienz ist in Bad Säckingen noch Luft nach oben

Ein Thema mit Potenzial: In Sachen Energieeffizienz ist in Bad Säckingen noch Luft nach oben

Beim ersten Bad Säckinger Wirtschaftsgespräch im Kursaal, informierten zwei Experten die versammelten Geschäftsleute und Unternehmensvertreter über das Thema Energieeffizienz und die damit verbundenen Chancen. In Bad Säckingen sei diesbezüglich bereits eine Menge gegangen. Dennoch seien weiterhin gute Ideen gefragt, denn es gelte, den Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig zu halten.

Bad Säckingen – Welche Chancen und Perspektiven das Thema Energieeffizienz für einen Wirtschaftsstandort wie Bad Säckingen bietet, davon konnten sich jetzt im Rahmen des 1. Bad Säckinger Wirtschaftsgesprächs etwa 60 Geschäftsleute und Unternehmensvertreter aus erster Hand ein Bild machen. Zu Gast waren mit Franziska Kennemann von der Kompetenzstelle Energieeffizienz (Keff) und Anselm Laube (Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein) zwei ausgewiesene Experten. Sie zeigten eindrücklich: Energieeffizienz lässt sich häufig schon mit kleinen Veränderungen verbessern. Für alle größeren Investitionen gibt es attraktive Zuschussprogramme.

Die Gesamtsituation der Bad Säckinger Wirtschaft schätzt Bürgermeister Alexander Guhl außerordentlich gut ein: "Bad Säckingen ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort." Die Unternehmensstruktur sei äußerst vielseitig. Es gebe die "Global-Players" der Industrie, Logistik-Profis und Technik ebenso wie die Familienunternehmen und einen breit aufgestellten Einzelhandel. Von herausragender Bedeutung seien aber insbesondere auch die Bereiche Gesundheit und Tourismus, die wesentliche Säulen des Bad Säckinger Wirtschaftsgefüges seien. Aber es gebe eben auch spezifische Probleme, die andernorts nicht so stark ins Gewicht fallen, so Guhl weiter. Darunter fallen die Defizite in der Verkehrsinfrastruktur, denn wenn sich der Verkehr mangels Alternativen in der Stadt staue, sei das gerade für einen Gesundheitsstandort von Nachteil, so Guhl: "Ich würde mir hier viel mehr Dynamik von Landes- und Bundespolitik wünschen, damit bei der Autobahn endlich etwas vorangeht.

" Und Aufgabe der Kreispolitik sei es, die Rahmenbedingungen für den größten Klinik- und Kurstandort am Hochrhein attraktiv zu halten.

Ziel der Stadt wiederum sei es, die vielseitigen Wirtschaftszweige stärker zu vernetzen und den Austausch zu erleichtern. Dies sei der Grundgedanke hinter den Wirtschaftsgesprächen. Und das Thema Energieeffizienz sei dabei als richtiges Thema zum Einstieg in die neue Reihe erschienen. Denn bekanntlich nimmt die Trompeterstadt in der Region gerade in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein. Seit drei Jahren ist die Stadt beim European Energy Award dabei. Als eine von nur 150 Kommunen im Land darf sich die Stadt 100-Prozent erneuerbare Energie (100ee) Kommune nennen. Und dennoch brauche es weiterhin "kluge Köpfe und kluge Ideen, um als Standort wettbewerbsfähig zu bleiben", so Bürgermeister Alexander Guhl. Dass es gerade im Energiesektor viel Kompetenz und viele Initiativen gebe, die ausgebaut werden können, mache sicherlich einiges einfacher.

Tatsächlich deckt der Bereich Energieeffizienz eine Vielzahl von Teilbereichen ab. Und es ist ein Thema, das von lokalen Aktionen lebt und zugleich keinen Aufschub mehr duldet. Daran ließen die Referenten keinen Zweifel. Ein "weiter so" hätte katastrophale Auswirkungen, denn der Klimawandel träfe letztlich auch die Region – als Wohngegend genauso wie wirtschaftlich, so Franziska Kennemann: "Die Technik, das Schlimmste zu verhindern, existiert bereits. Was es braucht, ist entschlossenes Vorgehen." Denn häufig lasse sich durch organisatorische Veränderungen bereits eine Menge Energie einsparen – und damit auch bares Geld. Was Investitionen anbelangt, gebe es eine Vielzahl von Förderprogrammen, die bei der Kostenersparnis helfen, fügte Anselm Laube hinzu.

Doch wie es sich bei einem Info- und Gesprächsabend in lockerer Atmosphäre gehört: Etwas Unterhaltung durfte nicht fehlen. Die Jazzband und das Trompetenensemble der Jugendmusikschule Bad Säckingen sorgten für den passenden, schmissigen musikalischen Rahmen.