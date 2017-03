Mit einer prachtvollen Feier hat Bad Säckingen seinem Heiligen Fridolin gedacht. Weihbischof Michael Gerber würdigte in seiner Predigt das zeitlos beispielhafte Wirken Fridolins in seiner Zeit.

Prachtvoll feierte die Trompeterstadt das Fest zu Ehren des ihres Heiligen Fridolin. Weihbischof Michael Gerber aus Freiburg war anlässlich des Pontifikalamtes angereist und hielt im Münster vor vielen hundert Menschen eine bewegende Messe. Fridolins Wirken, so sagte Weihbischof Gerber, trage eine wichtige Botschaft in sich – auch für die heutige Zeit: „Den inneren Frieden suchen in der Tiefe des Herzens. Von da aus in die Weite gehen, Brücken schlagen zu denen, die mir fremd erscheinen.“

Im festlich geschmückten Altarraum, wo der silberne Reliquienschrein aufgestellt war, eröffnete der Münsterchor den Gottesdienst mit dem ersten Satz der „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Unterstützt wurden sie von den herausragenden Solisten Miriam Feuersinger (Sporan), Irene Hofmann (Alt), Nino Aurelio Gmünder (Tenor) und Clemens Morgenthaler (Bass) unter der Leitung von Bezirkskantor Markus Markowiak. Neben zahlreichen geladenen Trachten-Formationen und Delegationen aus den befreundeten Städten Santeramo in Italien und Näfels im Kanton Glarus, waren auch Bundes- und Landespolitiker, Landrat Martin Kistler und die Bürgermeister aus Wehr und Herrischried zugegen.

Für Weihbischof Gerber ist das Fridolinsfest weit mehr als eine „lieb gewordene Tradition“, wie er sagte. Das Leben und Wirken des Heiligen Fridolins, der sich immer wieder neuen Umständen und Widrigkeiten ausgesetzt sah, gebe ein zeitloses Beispiel: „Wo Fridolin wirkte, da hinterließ er Brücken.“ Ähnliche Fähigkeiten sind nach Ansicht Gerbers auch bei den Menschen von heute gefragt: „Wenn wir die globale Lage betrachten, die großen politischen Verschiebungen und Bewegungen, dann sehen wir uns in eine neue Welt hineinkatapultiert.“ Auch vieles, was über Jahrzehnte kirchliches Leben kennzeichnete, scheine relativ rasch zu schwinden. Fridolins Antwort darauf sei, „Kulturen des Miteinanders“ zu prägen.

Gerber berichtete in diesem Zusammenhang von seiner Begegnung mit dem Palästinenser Daoud im Westjordanland, der trotz widriger Lebensumstände zwischen israelischen Siedlungen sein Lebensmotto beibehalte: „Wir weigern uns, Feinde zu sein.“ Gerber bezeichnete Daoud als „Fridolin unserer Tage.“ Denn „beide, damals Fridolin und heute Daoud, haben eine neue Art des Miteinanders geprägt". So könne ein jeder im Herzen wie auch in Taten ein Fridolin sein. Bei der Prozession mit dem silbernen Reliquienschrein zogen zahlreiche Trachten- und Musikformationen, Hilfsdienste und Ritter durch die Altstadt. „Erstmals in der Geschichte fiel Fridlini auf einen Sonntag vor dem 6. März, dafür aber stimmten alle Feierlichkeiten bis ins kleinste Detail“, dankte Dekan Peter Berg abschließend allen Beteiligten und den vielen Besuchern.

Prozessionsteilnehmer

Musikverein Wallbach, Feuerwehr, katholische Studentenkorporation Unitarier, Trachtengruppe Alt-Hotzenwald, Trachtenkapelle Herrischried, Deutschordensritter, Kroatische Mission, Philippinische Mission, Herolde mit Wappen, Muttergottesstatue Wallbach, Ordensschwestern, Michaelsfahne und Reliquien, Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Komtureien Freiburg, Basel, Zürich, Aargau, Malteser-Hilfsdienst und Malteser Ritter, Stadtmusik Bad Säckingen, Goldenes Chorkreuz, Ministranten mit Agneskreuz, Diakone und Priester, Weihbischof Michael Gerber, Vertreter des Landes und der Stadt, Musikverein Öflingen, Trachtengruppe Eiken, Münsterchor, Musikverein Harpolingen, Hilariusstatue.