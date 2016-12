Bad Säckingen Ein Herz für Kinder: Beck-Arkaden erfüllt wieder Weihnachtswünsche

die Schenk-Aktion der Beck-Arkaden erfüllt wieder Wünsche der Kleinen aus sozial schwachen Familien. 180 Päckchen kommen in diesem Jahr zusammen. Oft sind es elementare Dinge, wie Hosen oder Schuhe, die sich die Kinder wünschen.

Bad Säckingen (mara) Vor 18 Jahren rief Silvia Beck die Aktion "Ein Herz für Kinder" ins Leben, um Kindern sozial schwacher Eltern einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Traditionell steht daher zur Weihnachtszeit im Eingangsbereich der Beck-Arkaden ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, an den die Kinder dieser Familien ihre Wunschzettel befestigen können.

Jeder der möchte, kann sich so ein Zettelchen aussuchen, das Geschenk besorgen und es bei Silvia Beck abgeben. 180 Weihnachtspäckchen kamen dieses Jahr zusammen. Silvia Beck möchte sich bei allen Menschen für ihre Spendenbereitschaft bedanken. Die Kinder wünschten sich meist elementare Dinge, wie Schuhe, Hosen oder Jacken, erzählt sie. Beck freut sich auch darüber, dass die Geschenke immer liebevoll verpackt sind, etwa in hübschem Papier. Meist werden noch Süßigkeiten oder gar Spielzeug hinzugefügt, nebst einem persönlichen Weihnachtsgruß. Doch trotz der vielen Spenden bleiben doch hier und da ein paar Wunschzettel am Baum hängen. Und damit wirklich jeder Wunsch erfüllt wird, besorgt Silvia Beck jeweils kurzerhand die restlichen Geschenke.