Bad Säckingen Ein Feiertag für Fahrradfans: Der Slowup Hochrhein geht in die 14. Runde

Mit 25.000 entspannten Sportlern rechnen die Veranstalter des Slowup Hochrhein am Sonntag, 18. Juni. 300 Helfer von THW, Feuerwehr und DRK sollen die Sicherheit entlang der 32 Kilometer langen Route garantieren.

Die Langsamkeit ist Trumpf am Sonntag, 18. Juni, beim größten grenzüberschreitenden Bewegungsanlass am Hochrhein. Der Slowup Hochrhein startet in seine 14. Auflage und sorgt auch in diesem Jahr dafür, dass sich rund 25.000 Menschen auf Gefährte schwingen, die ohne Motor unterwegs sind. Die offizielle Eröffnung findet in diesem Jahr in der Schweizer Nachbargemeinde Stein statt.

Die Teilnehmer dürfen sich auf 32 Kilometer autofreie Route freuen, die für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. "Gerade das macht Slowup aus, dass die Strecke entlang prominenter Straßen führt und nicht auf irgendwelchen kleinen Nebenstrecken", betont Slowup-Präsident Armin Eschbach. Sportlich soll es zugehen, aber der Ehrgeiz sollte zu Hause bleiben. Denn: "Slowup ist eine Veranstaltung für die ganze Familie und soll es auch bleiben", so Eschbach weiter. Denn immer wieder kommt es vor, dass der Kurs als Rennstrecke missbraucht wird. Auch die Fahrer von E-Bikes stellen für die Organisatoren der Veranstaltung ein schwieriges Thema dar, auch wenn sie von der Teilnahme nicht ausgeschlossen sind. "E-Bikes sind mit rund 45 Stundenkilometern natürlich wesentlich schneller unterwegs als herkömmliche Radfahrer", erklärt Helene Häseli von der Geschäftsstelle Slowup Hochrhein. Das könne unter Umständen zu brenzligen Situationen führen. Doch lässt es der Aufwand an Personal nicht zu, dass die Strecke auf ihrer gesamten Länge kontrolliert wird. Dennoch ist das Thema Sicherheit hoch angesetzt. Insgesamt 300 Helfer von THW, Feuerwehr oder DRK sind an diesem Tag aufgeboten. An jeder Querung und Kreuzung stehen weitere Helfer die darauf achten, dass sich Autos, Räder oder Inliner nicht ins Gehege kommen.

"Bisher ist diese Aufgabe von der Polizei übernommen worden", so Eschbach. Doch bedingt durch die Personalnot bei der Polizei sei das in diesem Jahr nicht mehr möglich. Der Verein musste zusätzliches Personal mobilisieren. Dass die Organisatoren die Sicherheit der Teilnehmer ernst nehmen, zeigt auch die geringe Unfallbilanz in den vergangenen Jahren.

Beim Thema Terrorgefahr, stößt Slowup Hochrhein allerdings noch an seine Grenzen. "Noch sind die Auflagen bei Slowup nicht so hoch wie zum Beispiel bei Basel Dreiland, wo entlang der Strecke Betonblöcke aufgestellt werden", erklärt Helene Häseli. "Doch inzwischen ist alles festgeschrieben und jeder weiß, was er zu tun hat." Ansonsten könnten per Funk weitere Helfer hinzugezogen werden. Während die Veranstaltung selbst bis 17 Uhr dauert, ist die Strecke bis 18 Uhr gesperrt. "Es werden sogenannte Besenwagen unterwegs sein und die Strecke auf Nachzügler kontrollieren und erst, wenn die ihr okay geben, ist die Strecke wieder frei für den Autoverkehr", erklärt der Präsident.

Zahlen und Fakten zum Slowup Hochrhein