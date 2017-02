Bad Säckingen Ein Fahrer baut zwei Unfälle

Erst übersieht ein Autofahrer in Bad Säckingen am Sonntag ein bevorrechtigtes Auto von links, dann kracht er beim Zurücksetzen mit dem nächsten Wagen zusammen.

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 5500 Euro Sachschaden kam es am Sonntag gegen 16.10 Uhr in Bad Säckingen an der Einmündung der Schaffhauser Straße. Ein 68 Jahre alter Fahrer befuhr mir seinem Mercedes den Martinsweg und wollte in die Schaffhauser Straße einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Polo eines 24-jährigen, der ordnungsgemäß die Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Da der 68-jährige nach dem Unfall zu weit in der Kreuzung stand, wollte er seinen Wagen ein paar Meter zurücksetzen und übersah hierbei den ordnungsgemäß hinter ihm stehenden VW Sharan eines 61-Jährigen, der vergeblich versuchte, den rückwärtsfahrenden mit Hupen zu warnen. Es kam auch hier zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.