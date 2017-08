Bad Säckingen Ein E-Roller zum Ausleihen steht ab sofort beim Hotel "Kater Hiddigeigei" bereit

Die Sparkasse Hochrhein sponsert einen E-Roller für die Allgemeinheit. Der Verleih läuft ab sofort über das Hotel "Kater Hiddigeigei".

Es hat etwas von Urlaub, von Freiheit und es ist gut für das Gewissen. Die Sparkasse Hochrhein hat der Stadtverwaltung Bad Säckingen einen Motorroller mit Elektroantrieb gesponsert und damit einen weiteren Baustein für das Konzept der Stadt "Bad Säckingen fährt emissionsfrei". Der E-Roller ist für die Allgemeinheit und kann ab sofort über das Tourismus- und Kulturamt gemietet werden. Der Verleih des E-Roller wird – wie bei E-Bikes auch – über das Hotel "Kater Hiddigeigei" bei Kevser Sagkol abgewickelt.

"Dieser Roller soll als Botschafter für die Elektro-Mobilität dienen", so Umweltreferent Ralf Däubler bei der Vorstellung. Der E-Roller im Wert von rund 4800 Euro ist der dritte E-Roller in der Stadt, aber der erste, der auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. "Dieser Roller soll gesehen werden und er soll als Initialzündung für andere Firmen dienen, sich ebenfalls so ein Fahrzeug anzuschaffen", erklärt Däubler.

Denn die Möglichkeiten für den Einsatz eines E-Rollers für Firmen seien vielfältig, wie Ralf Däubler erklärte. "Hotels könnten den Roller für ihre Gäste nutzen", sagt er. Für Firmen erhöht der Roller die betriebliche Mobilität im Stadtgebiet und in der Umgebung. Er kann auch als Patienten-Roller für Kliniken und Kureinrichtungen oder als Bürger-Roller für die Ortsteile und als Werbeträger für Handel und Gewerbe dienen. "Es gibt viele Möglichkeiten", ist Däublers Meinung. Der neue Bad Säckinger E-Roller ist ein Garant, dass er mit seiner knallroten Farbe auffällt im Stadtbild.

Um das E-Mobilitätskonzept in der Stadt weiter auszubauen, wünscht sich Däubler viele Nachahmer und ist auf der Suche nach Rollerpaten. "Jeder Roller gleicht dem anderen, sodass sie schon bald auffallen werden", ist der Umweltreferent sicher. Je mehr Roller-Paten mitmachen, umso schneller tauchen und fallen die roten Farbkleckse in der Stadt auf, ist er überzeugt. "Im Prinzip kann jedes Unternehmen, jeder Handwerksbetrieb, jedes Hotel, jede Bank oder jede andere Einrichtung in Bad Säckingen Rollerpate werden", so Däubler. Auch Bürgermeister Alexander Guhl ist begeistert von dem neuen E-Roller: "Es ist ein Zeichen dafür, wie die Sparkasse Hochrhein die kommunalen Projekte aufgreift."

Buchung

Wer den E-Roller künftig nutzen möchte, kann sich direkt an das Hotel "Kater Hiddigeigei" unter Telefon 07761/55 64 40 wenden. "Es empfiehlt sich auf jeden Fall, vorher anzurufen", erklärt die Geschäftsführerin des Hotels, Kevser Sagkol. Die Ausleihzeiten sind jeweils zu den Öffnungszeiten des Hotels.