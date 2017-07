BadSäckingen Ehrenvolles Angebot an aktiven Verein

Förderverein der Grundschule Wallbach soll Neujahrsempfang mitausrichten

Bad Säckingen-Wallbach (gsl) Schnell ist aus dem noch jungen Förderverein für die Grundschule Wallbach eine feste Institution im Bad Säckinger Ortsteil geworden. Noch im Verlauf der Hauptversammlung am Freitagabend gab es das Angebot von Ortsvorsteher Fred Thelen, zukünftig als Verein den Neujahrsempfang mit auszurichten. Der beträchtliche Erlös daraus geht bereits an den Förderverein. Schon etwas überrascht nahm der Gesamtvorstand die Offerte von Thelen auf. Der Vorsitzende Frank Fischer bat verständlicherweise erst einmal um Bedenkzeit. "Als eine große Ehre allemal", sei es angekommen, so Fischer. Die aktiven Mitglieder seien bereits in Wallbach gut vernetzt. Mit der Teilnahme am Naturparkmarkt kommt zu den Mitgliedsbeiträgen einiges in ihre Spendenkasse rein. Das Angebot, gleich in "die Organisation mit einzusteigen" sei ein verständliches Anliegen, signalisierte Fischer dem Ortsvorsteher. So lange es noch vom Ortschaftsrat organisiert werde, müsse Umsatzsteuer bezahlt werden. Darüber ärgert sich Thelen Jahr für Jahr. Und einem erfolgreichen Verein das Angebot zu machen, sei eine elegante Lösung.

"Die Grundschule Wallbach ist zu einer besonderen geworden", rundete Thelen seine Grußworte ab. An wichtigen Baustellen hatten sich der Ortschaftsrat und die Verantwortlichen der Elternschaft einst hervorgetan. Die Weichen seien gut gestellt worden, ergänzt ebenso die Schulleiterin Hilde Fohmann. Schon das Projekt "Musikunterricht" habe gezeigt, dass sich bei entsprechendem Engagement der Eltern auch eine Lösung finden lässt. Wieder ist eine Musikpädagogin für den freiwilligen Musikunterricht gefunden worden. Da "es sich institutionalisiert habe" komme nun finanziell auch die Jugendmusikschule zukünftig mit ins Boot, versicherte Thelen dem Verein.

Durch Spendengelder konnten neue Laptops und ein Beamer mit Lautsprechereinheit angeschafft werden. Fohmann dankte dem Verein auch im Namen ihres Kollegiums. Schulleitung und Ortsvorsteher sehen sich in ihrem positiven Bild der Grundschule bestätigt. Die Schaffung von neuem Wohnraum für junge Familien hat zu einem Zuzug in Wallbach geführt. Das sei schon fast eine Garantie für den Fortbestand der Schule, stimmte Fischer mit ein. Er musste nicht lange nach einem Stellvertreter suchen: Michael Fritsch stellte sich zur Wahl und gewann einstimmig das Vertrauen der Mitglieder. Aktuell sind 53 Mitglieder aktiv.

Weitere Infos unter