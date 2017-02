Bad Säckingen E-Mobilität ist in Bad Säckingen eine echte Bürgerbewegung

Das Bürger-Elektro-Auto der Stadt Bad Säckingen erfreut sich einer enormen Nachfrage: Im ersten Betriebsjahr wurde es bis zu viermal täglich gebucht. Überhaupt hat die Stadt in Sachen Elektromobilität inzwischen eine Vorreiterrolle übernommen, die sich auf viele Bereiche erstreckt

Bad Säckingen – Elektromobilität ist in Bad Säckingen nicht nur ein Zukunftsthema für Stadtverwaltung und Gremien. Es ist inzwischen zu einer Bürgerbewegung geworden. Das zeigt nicht zuletzt die enorme Nachfrage, derer sich das Bürger-Elektro-Auto erfreut. Seit mehr als einem Jahr gibt es das Angebot. Mehr als 20000 Kilometer ist das Elektromobil seither gefahren – deutlich mehr, als die Verantwortlichen bei der Stadt erwartet hätten. Gleichwohl ist unterm Strich ein Minus von 1200 Euro erwirtschaftet worden. Diesem wollen die Verantwortlichen aber mit einer "moderaten Preisanpassung" zu Leibe rücken.

"Das Bürger-Auto ist praktisch täglich unterwegs, teilweise gibt es pro Tag sogar bis zu vier Buchungen", sagt Umweltreferent Ralf Däubler. Das Bürgerauto macht seinem Namen also alle Ehre: "Teilweise kommen wir inzwischen an die Kapazitätsgrenze." Erfreulich aus Umweltschutzsicht: Allein durch die Nutzung des E-Mobils wurden drei Tonnen CO2 eingespart werden. Insgesamt spart die Stadt mit ihren E-Fahrzeugen etwa 47 Tonnen, so Däubler.

Genutzt werde es von Vereinen, Institutionen aber vor allem auch Einzelpersonen oder Familien. Diese bezahlen einen Festpreis – für Einzelpersonen kostet die Nutzung des E-Mobils 25 Euro pro Jahr, bei Vereinen sind es je nach Größe 100 bis 200 Euro, so Däubler. Die Reservierung läuft über die Zentrale im Rathaus. Die benachbarte Polizei verwahrt den Schlüssel: "Auf diese Weise ist eine 24-stündige Zugänglichkeit zu dem Fahrzeug gewährleistet", so Bürgermeister Alexander Guhl. Der Bauhof übernimmt die regelmäßige Instandhaltung des Fahrzeugs.

Die Fahrten mit dem E-Auto führen die Bürger bis nach Solothurn oder Freiburg. Voraussetzung sei aber die einfache Verfügbarkeit von Ladestationen für die Batterien. Es sei mit einer deutlichen Steigerung der Nachfrage zu rechnen, gebe es erst einmal ein flächendeckendes Netz an Ladestationen. Das erste Jahr des E-Auto-Betriebs hat der Verwaltung aber auch gezeigt, an welchen Stellschrauben noch nachgebessert werden sollte. "Vor allem gilt es, eine stärkere Reglementierung einzuführen, um allen Interessenten die Nutzung zu ermöglichen." Eine Begrenzung der Nutzungszeit sei etwa angedacht, so Däubler. Ebenso sollen die fälligen Jahrespauschalen an die individuelle Nutzungsfrequenz der Bürger und Verbände angepasst werden.

Fortbewegung auf elektische Art