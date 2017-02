Marc Terenzi soll nun am Mittwoch, 22. Februar, zur Autogrammstunde in die Beck-Arkaden kommen

Die ausgefallene Autogrammstunde des RTL-Dschungelkönigs Marc Terenzi soll am Mittwoch, 22. Februar, um 16 Uhr in den Beck-Arkaden nachgeholt werden. Dies teilte der Rheinfelder Künstleragent Tom Beser gestern mit. Für seine Fans wird er obendrauf noch ein paar Songs unplugged zum Besten geben“, so Beser. Ursprünglich sollte die Autogrammstunde schon am vergangenen Samstag stattfinden, aus gesundheitlichen Gründen musste Terenzi den Termin aber kurzfristig absagen.