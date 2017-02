Bad Säckingen Dschungelkönig Marc Terenzi lässt in Beck-Arkaden Frauenherzen dahinschmelzen

Dschungelkönig Marc Terenzi hat in den Beck-Arkaden Hof gehalten und eine tolle Show abgeliefert. Die Herzen der versammelten Weiblichkeit flogen ihm nur so zu.

Küsschen und Umarmungen hagelte es am Mittwochnachmittag für Dschungelkönig Marc Terenzi anlässlich seiner Autogrammstunde in den Beck-Arkaden in Bad Säckingen. Sagte der Künstler seinen Auftritt vor rund zwei Wochen wegen Krankheit ab, gab er am Mittwoch den vollendeten Charmeur, brach reihenweise Frauenherzen.

Lange Schlangen bildeten sich in der dritten Etage im Kampf um den besten Platz, um ein Handyfoto zu schießen, ein handsigniertes Autogramm zu erhalten und natürlich ein Foto, gemeinsam mit dem Dschungelkönig. Charmant lächelnd, posierte Terenzi mit seinen Fans, signierte geduldig von 16 bis 18 Uhr Autogrammkarten, aber auch Sonderwünsche wie Kuschelkissen, T-Shirts und Turnschuhe. Und vor allem, die Autogrammstunde wurde eröffnet mit Songs, live unplugged gespielt von Marc Terenzi, zur Begeisterung seiner zahlreich erschienen Fans.

Selbstredend, dass diese natürlich weiblich waren. Die wenigen anwesenden Männer gaben vor, nur Begleitpersonen vonzu sein. Warum nur zückten sie dann permanent ihre Kameras oder Handys? Jasmin Böhler aus Wehr (27) war hin und weg von Marc Terenzi, schoss Foto über Foto: "Der Mann ist der Hammer", erklärte sie. Klarisa Sadiku (10 Jahre) aus Bad Säckingen, hatte eine Stunde auf ihr Autogramm gewartet. "Er ist sehr nett, ich finde ihn sehr lustig", sagt sie. Eleanor Ernst (11 Jahre): "Ich finde es cool, dass jemand so Berühmtes nach Bad Säckingen kommt."

Elke Schmidt aus Dossenbach, die mit ihren Zwillingen Anni und Max erschien, schwärmte: "Ist der sympathisch. Wir haben immer für ihn angerufen. Er hat gesagt, deswegen habe er gewonnen." Eigentlich sei sie der Kinder wegen hier, gesteht sie, aber nun sei sie genau so begeistert.