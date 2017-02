Bad Säckingen Dschungelkönig Marc Terenzi lässt Fans in Bad Säckingen hängen

Dschungelkönig Marc Terenzi hat seine Audienz in Bad Säckingen am Samstag höchst kurzfristig abgesagt. Offiziell ist der Grund eine plötzliche Erkrankung. Ob das stimmt, ist aber zweifelhaft

Bad Säckingen (mara/msb) Enttäuschung herrschte bei der versammelten Fangemeinde des frischgebackenen Dschungelkönigs Marc Terenzi am Samstag: Kurzfristig hatte der seine opulent angekündigte Autogrammstunde in den Beck-Arkaden in Bad Säckingen abgesagt. Über die Gründe der Absage scheiden sich die Geister. War der Künstler tatsächlich gesundheitlich angeschlagen? Oder hatte er schlicht keine Lust auf Bad Säckingen?

Die offizielle Begründung des Managements lautet jedenfalls: Der Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor, Ex-Stripper, Ex-Boygroupsänger und nun auch Ex-Dschungelbewohner sei erkrankt. Entsprechend lautete auch eine 36-sekündige Videobotschaft Terenzis, die sein Rheinfelder Manager Tom Beser allen erschienenen Fans vorführte. Darin entschuldigte Terenzi sich in dem zu seinem Markenzeichen gewordenen gebrochenen Deutsch dafür, dass er nicht in der Trompeterstadt auftreten konnte. Er habe zu viele Shows absolviert und seit Ende des Dschungelcamps vor zwei Wochen keinen Tag frei gehabt. Nun sei er krank.

Derweil zeigt ein Blick auf die Beiträge, die Marc Terenzi via Facebook und anderen sozialen Medien veröffentlicht hat, dass es für den Künstler zeitlich wohl recht schwierig geworden wäre, seine Verpflichtungen im Süden der Republik wahrzunehmen. Immerhin wurde tags zuvor ein Nachklapp zum Dschungelcamp aufgezeichnet, die am Samstag ausgestrahlt wurde. Zudem war Terenzi bis in die frühen Morgenstunden des Samstags Gast in einer Kölner Disko, wo er unter anderem einen Autritt absolvierte. Und am Samstag dürften ihm dann die 294 Kilometer in Richtung Nordosten ins heimische Hannover dann doch verlockender erschienen sein, als die rund 600 Kilometer in den Süden nach Bad Säckingen. Zahlreiche Nutzer der sozialen Netzwerke kommen daher zu dem Schluss: Da hatte wohl jemand einfach keine Lust.

So deutlich würde das ein Dschungelkönig natürlich nicht sagen. Er lässt seinen Untertanen ausrichten, dass der Termin auf jeden Fall nachgeholt werden soll. Laut Tom Beser und Werner Beck voraussichtlich am Samstag, 25. Februar. Da es sich hierbei um den Narresamschtig handelt, ist auf jeden Fall auch genügend alternative Unterhaltung geboten – für den Fall, dass die Dschungelhoheit sich erneut dazu entschließen sollte, die Autogrammstunde abzusagen.