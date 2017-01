Bad Säckingen Dschungelkönig Marc Terenzi hält Hof in den Beck-Arkaden

Frisch aus dem Dschungel zurückgekehrt zieht es Dschungelkönig Marc Terenzi nächste Woche direkt in den Südschwarzwald – genauer gesagt: Zur Autogrammstunde in die Beck-Arkaden.

Der neue RTL-Dschungelkönig Marc Terenzi hält am Samstag, 11. Februar, Hof in den Bad Säckinger Beck-Arkaden. Um 14 Uhr gebe der Gewinner der RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ dort eine Autogrammstunde, teilt Werner Beck mit.



Terenzi war erst am Wochenende vor einem Millionenpublikum zum neuen Dschungelkönig gekürt worden. Der 38-Jährige hatte eine berufliche Wende dringend nötig. Erst vor wenigen Monaten war er aus der Stripper-Truppe „The Sixx Paxx“ rausgeflogen.



Terenzi will dem Metier treu bleiben, wie er der „Hamburger Morgenpost“ verriet: „Ich habe eine Idee für meine eigene Strip-Show namens ‚Magic Marc’. Das soll aber nicht einfach nur Strippen sein wie mit den ‚Sixx Paxx’ vorher, sondern ein bisschen anders und kunstvoller.