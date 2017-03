Bad Säckingen Dreiste Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Mountainbiker

Teuer zu stehen kommt einer 58-jährigen Autofahrerin ihr Verhalten nach einem Verkehrsunfall in Bad Säckingen.

Mit seinem Mountainbike befuhr am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr ein 31 Jahre alter Mann die Untere Flüh. An der Kreuzung Friedrichstraße ordnete er sich auf der Geradeaus-Spur ein und hielt an der roten Ampel an. Plötzlich verspürte er einen Schlag von hinten und fiel um. Dabei bemerkte er, dass sein linker Fuß unter der Stoßstange eines dunklen Kleinwagens eingeklemmt und verdreht war. Während er den Fuß herauszog, stieg eine Frau aus dem Auto aus und sprach mit dem Radfahrer. Währenddessen kam ein anderer Autofahrer hinzu und unterhielt sich mit der Frau. Beide sprachen deutsch mit ausländischem Akzent.



Anschließend setzten sie sich in ihre Autos und fuhren auf der B 34 in Richtung Wehr davon. Der verletzte Radfahrer begab sich ins Krankenhaus und schaltete die Polizei ein. Die nahm umgehend Ermittlungen auf und konnte die mutmaßliche Fahrerin rasch ausfindig machen. Gegen die 58-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung in Gang gesetzt.