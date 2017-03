Bad Säckingen Drei Schülerinnen aus Bad Säckingen treffen Umweltpreisträger

Die drei Zehntklässlerinnen Bianca Krzykowska, Madlen Lutz und Alexandra Schilikowski von der Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen nahmen am Young Talents Day im Rahmen des Internationalen Umweltkonvents in Freiburg teil.

Bianca Krzykowska, Madlen Lutz und Alexandra Schilikowski aus der bilingualen 10. Klasse der Werner-Kirchhofer-Realschule (WKRS) hatten am vergangenen Samstag die einmalige Gelegenheit, am Young Talents Day in Freiburg teilzunehmen. Dieser fand im Rahmen des Internationalen Umweltkonvents statt, an dem Umweltpreisträger aus mehr als 35 Nationen vertreten waren. Begleitet und betreut wurden die Schülerinnen von den Fachlehrerinnen Riehm (Englisch) und Boschert (Geschichte), teilt die Schule mit. Im Vorfeld wurden die Schülerinnen an zwei Tagen von Studenten des internationalen Studiengangs „Environmental Governance“ der Universität Freiburg und Schülern des UWC Robert Bosch Colleges Freiburg thematisch und sprachlich vorbereitet. Insbesondere durch den englischsprachigen Geographie-Unterricht an der WKRS waren die Schülerinnen darin geübt, Umweltthemen in englischer Sprache zu diskutieren.

Am Young Talents Day kamen die Schülerinnen mit Preisträgern der weltweit wichtigsten Umweltpreise in Kontakt. Sie konnten in lockerer Atmosphäre einiges über deren Umweltprojekte erfahren, aber auch eigene Ideen einbringen. Die Schülerinnen waren begeistert darüber, „hautnah“ am Erfahrungsschatz dieser inspirierenden Persönlichkeiten teilhaben zu können, schreibt die Schule in ihrer Mitteilung. Die drei Zehntklässlerinnen sind sich einig: Umweltbewusstes Handeln nehme in ihrem Alltag eine größere Rolle ein. Die positiven Erfahrungen der Schülerinnen und Kolleginnen bestärkt die Schule in dem Vorhaben, regelmäßig mit der bilingualen Klasse 10 an der Veranstaltung teilzunehmen.