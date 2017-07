Bad Säckingen Dietmar Sutter wird 75 Jahre alt

Der langjährige Kommunalpolitiker und Post-Gewerkschafter Dietmar Sutter feiert am Sonntag, 16. Juli, seinen 75. Geburtstag.

Weit über die Trompeterstadt hinaus bekannt ist Dietmar Sutter, der am Sonntag 75. Geburtstag feiert. Zwei Jahrzehnte gehörte er als SPD-Mann dem Waldshuter Kreistag an, war knapp 20 Jahre im Bad Säckinger Gemeinderat als Fraktionsvorsitzender und ist schon drei Jahrzehnte Vorsitzender des Gutachterausschusses der Stadt Bad Säckingen. Die Gratulantenschar wird echt groß sein, die sich den guten Wünschen seiner Frau, den beiden Kindern mit Partnern und den drei Enkelkindern anschließt.

Ein Meilenstein im Leben von Dietmar Sutter ist nicht nur seine berufliche Karriere, wo er als Postfacharbeiter, Brief- und Paketzusteller begann und als Postbetriebsinspektor in Ruhestand ging. Auch seine unermüdliche Tätigkeit als Vorsitzender in der Postgewerkschaft am Hochrhein ist beachtlich. Als Personalratsvorsitzender begann seine gewerkschaftliche Funktion in der Trompeterstadt, sie dehnte sich bis nach Lörrach und Freiburg (nach der Privatisierung der Post 1995) aus. Er war als Vorsitzender zugleich im Gesamtbetriebsrat der Post in Bonn in verschiedenen Funktionen bei der Neuorganisation tätig. "Ich wollte für die Privatisierung als Betriebsrat verantwortlich sein. Zumindest der Unterschied zum Personalrat hat mich gereizt“, sagte Sutter.

Dietmar Sutter ist in Blumberg geboren. Er besuchte dort die Volksschule und arbeitete als angelernter Galvaniseur, ehe er zur Bundespost ging. 1967 schaffte er den Aufstieg in den mittleren Dienst, war in Donaueschingen, Furtwangen und Triberg im Einsatz, ehe er 1969 nach Bad Säckingen kam. Dies war auch die Heimat seines Vaters. 1965 heiratete er seine spätere Frau Gerda. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1969 zog die Familie nach Bad Säckingen.

1971 übernahm Sutter den Vorsitz des Bad Säckinger Ortsvereins der SPD, wurde 1980 in den Gemeinderat gewählt und 1994 in den Kreisrat. Dort war er stellvertretender Vorsitzender im Sozialausschuss. „Kommunalpolitik war ein Stück meines Lebens“, sagt der Jubilar. Er ist der Meinung, dass die derzeitige Kommunalpolitik zu wenig bürgernah sei.

Keinen Hehl macht er daraus, dass er sich schon immer für den Erhalt des Bad Säckinger Krankenhauses eingesetzt habe, zumal er bis zu seinem Ausscheiden als Kreisrat Mitglied in der Gesellschafterversammlung beider Klinikverbünde war. Stolz ist er darauf, dass er wesentlich dazu beigetragen habe, dass das Bad Säckinger Postamt, das als Standort bei der Neuorganisation nicht vorgesehen war, bis heute gehalten wurde.

Für Sutter gibt es keine Langeweile. In der warmen Jahreszeit verbringt er den Tag mit seiner Frau im Schrebergarten am Rhein. Das Paar verbrachte oft seinen Urlaub bei der in Brasilien lebenden Tochter. Zu den besonderen Erlebnissen gehört eine Zusammenkunft mit dem früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann.