Bad Säckingen Diese Bedeutung hat der Aufriedhof Bad Säckingen

Adelheid Enderle nahm bei einem Vortrag zahlreiche Besucher mit auf eine Zeitreise in die Geschichte der Stadt und sprach über die Entstehung und die Bedeutung des Aufriedhofs für Bad Säckingen.

Auch ein Friedhof kann eine lebendige Geschichte haben, vor allem wenn es sich um den Alten Friedhof in der Au in Bad Säckingen handelt. Im Rahmen der Wintervortragsreihe der Fricktalisch- Badischen Vereinigung für Heimatkunde, hat Adelheid Enderle das zahlreich erschienene Publikum im Saal des Trompeterschlosses zu einem verbalen Rundgang über den denkmalgeschützten Friedhof eingeladen, der erst 2015 200 Jahre alt geworden ist.

Bis der Friedhof in der Au im August 1815 mit dem Begräbnis eines Kindes eröffnet worden ist, wurden die Verstorbenen in Bad Säckingen beim Münster beerdigt, dem heutigen Münsterpfarrgarten. 1785 kam der Erlass, aus hygienischen Gründen die Verstorbenen künftig außerhalb der Stadt zu beerdigen. Es fand sich das Grundstück in der Au und der Friedhof beim Münster wurde geschlossen. "Die alten Grabsteine wurden abgeräumt unter anderem zum Bau der Häuser in der Rheinbadstraße genutzt, wo sie teilweise heute noch zu finden sind", so Adelheid Enderle.

Der Au-Friedhof in Bad Säckingen ist inzwischen das Kind Enderles. Sie war es auch, die den Friedhof 1989 davor rettete, als er eingeebnet und dem Schlosspark angeschlossen werden sollte. Adelheid Enderle gründete die Bürgerinitiative "Erhalt Au-Friedhof" und bis heute pflegen die Mitglieder rund die Hälfte der insgesamt 640 Grabmale und das Friedhofsgelände.

Der Friedhof in der Au diente der Säckinger Bevölkerung von 1815 bis zu seiner Schließung im Jahre 1958 als letzte Ruhestätte. Es war eine Zeit, in der sich die Struktur der bürgerlichen Gesellschaft unter dem Einfluss des wirtschaftlichen und technischen Fortschrittes schneller änderte, als dies früher in einem halben Jahrtausend der Fall gewesen war. Somit dokumentiert der Friedhof eine der wichtigsten geschichtlichen Epochen der Stadt, das 19. und beginnende 20. Jahrhundert: Von der Zeit der Auflösung des Damenstiftes, das Ende alter Lebensordnungen und der Übergang zu neuen Formen des Staatslebens, die Gründerzeit mit dem zeitgenössischen Kontrast einer Scheffel’schen Romantik bis zu den Opfern der letzten Weltkriege.

Dies alles hat auf dem Au-Friedhof seinen Niederschlag in den verschiedensten Formen und künstlerischen Gestaltungen der Grabmale gefunden. Je nach Rang und Namen der Verstorbenen finden sich neben pompösen Grabmalen und Marmorengeln auch bescheidene Bodenplatten oder einfache Holzkreuze, die zudem alle eine anschauliche Chronik der Säckinger Geschlechter vermitteln.