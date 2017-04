Bad Säckingen Die unbekannten Seiten von Joseph Viktor von Scheffel

Bernd Crößmann, Vorsitzender des Fördervereins Scheffel-Literaturgedenkstätte, blickt in seinem Vortrag in Schloss Schönau hinter Fassade des Autors. Bekannter Dichter leidet auch unter Depressionen, Hemmungen und Unsicherheiten.

Bad Säckingen – Wer Scheffel als Verfasser humorvoller Studentenlieder und des Versepos „Der Trompeter von Säckingen“ kennt, vermutet nicht unbedingt, dass sich hinter der Fassade des einst so volkstümlichen und populären Dichters eine komplexe Persönlichkeit verbarg, die von Depressionen, Hemmungen und Unsicherheiten geprägt war. Diese unbekannten Seiten des Autors stellte der Vorsitzende des Fördervereins Scheffel-Literaturgedenkstätte, Bernd Crößmann, am Dienstagabend im Schloss Schönau vor.

Er hatte dazu ein kleines Buch unter dem Titel „Durchs Rhônetal nach Rippoldsau“ herausgegeben, in dem er Texte aus Scheffels 31. Lebensjahr vorstellte und erläuterte. Die Bürgerstiftung hatte sich an den Druckkosten beteiligt, und die Vereinsmitglieder bekamen das Buch kostenlos ausgehändigt.

Im Jahre 1856 war der 30-Jährige noch nicht beruflich etabliert, denn der „Trompeter“ verkaufte sich zu jener Zeit nur schleppend. Scheffel verfiel in Depressionen, von denen ihn eine Reise in den Süden vorübergehend erlöste. In Frankreich wurde er Zeuge einer katastrophalen Überschwemmung. Er infizierte sich mit Malaria und kehrte widerwillig nach Hause zurück. Sein Aufenthalt in München endete katastrophal, denn als seine Schwester ihn besuchte, infizierte sie sich mit Cholera und verstarb.

Crößmann interpretiert die Gedichte und Reiseberichte unter starker Bezugnahme auf die Biographie des Dichters: So ein mit „Caritas“ betiteltes Sonett, das eine Beguine beschreibt, in der Crößmann das Porträt von Scheffels Schwester sieht. Scheffel schilderte auch, wie er auf dem Gipfel der Alpen von einer Wirtin wegen einer angeblich unbezahlten Rechnung zurückgehalten wurde.

Für Crößmann ist sie der (mütterliche) Drachen, der den Poeten von seiner Reise gen Süden abzuhalten versucht. Der Gebirgskamm symbolisierte für Scheffel die Trennwand zwischen dem Süden als dem Ort der Freiheit und dichterischen Selbstverwirklichung und dem Norden, wo er sich in beruflich-familiäre Zwänge eingebunden fühlte.

Eine ansonsten sorgsam verborgene erotische Komponente kommt laut Crößmann in der Beschreibung der Schlammmassen zum Vorschein. Laut der gängigen Lehre von den vier Elementen entsteht Schlamm aus der Vereinigung von Wasser und Erde. Wasser war für Scheffel das männliche Prinzip (er identifizierte sich mit dem noch ungebändigten, jungen Rhein), die Erde das weibliche. Als er das vom Schlamm verwüstete Museum in Avignon besichtigte, überfiel ihn eine erotische Assoziation, denn er registrierte mit geschärfter Aufmerksamkeit einen weiblichen Torso, der „unanständig“ neben einem „soliden Meilenstein“ lag – ein Bild, das keiner weiteren Erläuterung bedarf.

Interessanterweise sublimierte er diese erotischen Untertöne bald wieder, indem er den getrockneten Schlamm mit einem Mosaikboden verglich und damit ästhetisierte. Und im „Trompeter“ bleibt jene sehr irdische Seite der Liebe ausgeblendet.